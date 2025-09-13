Рейтинг@Mail.ru
18:45 13.09.2025 (обновлено: 18:49 13.09.2025)
Рейс из Екатеринбурга в Геленджик отправили на запасной аэродром в Сочи
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Геленджик отправлен на запасной аэродром в Сочи из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс U6149 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс U6150 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Геленджик - Екатеринбург будет выполнен из аэропорта Сочи. Расписание полетов в связи с этим будет изменено", - говорится в сообщении. В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс 5Н596 будет выполнен из аэропорта Адлер. В справочной службе аэропорта Геленджика РИА Новости, пассажиров, которые должны следовать рейсом из Геленджика в Санкт-Петербург, доставят в аэропорт в Адлере на автобусе.
геленджик, сочи, екатеринбург, уральские авиалинии, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, происшествия
Геленджик, Сочи, Екатеринбург, Уральские авиалинии, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Геленджик отправлен на запасной аэродром в Сочи из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика.
Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура.
"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс U6149 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс U6150 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Геленджик - Екатеринбург будет выполнен из аэропорта Сочи. Расписание полетов в связи с этим будет изменено", - говорится в сообщении.
В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс 5Н596 будет выполнен из аэропорта Адлер. В справочной службе аэропорта Геленджика РИА Новости, пассажиров, которые должны следовать рейсом из Геленджика в Санкт-Петербург, доставят в аэропорт в Адлере на автобусе.
Здание аэропорта Уфа - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В аэропортах Уфы и Оренбурга сняли временные ограничения
ГеленджикСочиЕкатеринбургУральские авиалинииШереметьево (аэропорт)АэрофлотПроисшествия
 
 
