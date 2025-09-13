https://ria.ru/20250913/samolet-2041714035.html

Рейс из Екатеринбурга в Геленджик отправили на запасной аэродром в Сочи

Рейс из Екатеринбурга в Геленджик отправили на запасной аэродром в Сочи

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Геленджик отправлен на запасной аэродром в Сочи из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс U6149 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Екатеринбург - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс U6150 компании "Уральские авиалинии" по маршруту Геленджик - Екатеринбург будет выполнен из аэропорта Сочи. Расписание полетов в связи с этим будет изменено", - говорится в сообщении. В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи. Рейс 5Н596 будет выполнен из аэропорта Адлер. В справочной службе аэропорта Геленджика РИА Новости, пассажиров, которые должны следовать рейсом из Геленджика в Санкт-Петербург, доставят в аэропорт в Адлере на автобусе.

