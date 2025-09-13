https://ria.ru/20250913/rossiya-2041755220.html

Явка на выборах губернатора Брянской области составила 46,77 процента

Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области по итогам двух дней голосования составила 46,77%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Брянской области по итогам двух дней голосования составила 46,77%, сообщил региональный избирком. Региональный избирком в пятницу объявил, что явка избирателей в Брянской области по итогам первого дня голосования составила 32,3%. Избирком отметил, что жители региона активно принимают участие в голосовании, в том числе на экстерриториальных избирательных участках в Москве. "Явка избирателей за 12 и 13 сентября составила 46,77%", - говорится в сообщении в Telegram-канале облизбиркома. С 12 по 14 сентября в Брянской области проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутата Брянской областной думы восьмого созыва по Климовскому одномандатному избирательному округу №26 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. По состоянию на 1 июля численность избирателей региона составляет 936817 человек. В регионе работает 1041 избирательный участок. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Александр Богомаз ("Единая Россия"), Андрей Архицкий (КПРФ), Алексей Тимошков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Геннадий Селебин ("Родина"). Выборы пройдут в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

