Явка на выборах губернатора Новгородской области составила 29,35 процента

Явка на выборах губернатора Новгородской области во 2 день составила 29,35%
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области во второй день голосования составила 29,35% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева.
Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, закрылись в субботу в 20.00 мск.
"Второй день голосования завершился... Явка составила 29,35% с учётом ДЭГ", - сообщила Лебедева.
Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 20.30 по ДЭГ проголосовали более 83% избирателей или свыше 17 тысяч человек.
Лидируют по явке по-прежнему Мошенской (52,49%) и Поддорский округа (45,12%). В Великом Новгороде явка — 23,59%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовали 74 избирателей из 96.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Сейчас проголосовали более 137 тысячи жителей.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.