13.09.2025
22:58 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Калужской области составила 32,26 процента
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области по итогам двух дней голосования составила 32,26%, что приближается к общей явке на прошлых губернаторских выборах. "Проголосовали 251 665 избирателей - 32,26 %. С помощью ДЭГ проголосовали 46 867 избирателей — 82,26 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении облизбиркома. На выборах губернатора Калужской области пять лет назад явка была чуть больше 35%. Тогда голосование проходило в один день. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР). Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области по итогам двух дней голосования составила 32,26%, что приближается к общей явке на прошлых губернаторских выборах.
"Проголосовали 251 665 избирателей - 32,26 %. С помощью ДЭГ проголосовали 46 867 избирателей — 82,26 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении облизбиркома.
На выборах губернатора Калужской области пять лет назад явка была чуть больше 35%. Тогда голосование проходило в один день.
На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября.
В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
