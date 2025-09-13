Явка на выборах губернатора Ленобласти составила почти 46,8 процента
На выборах губернатора Ленобласти проголосовало 669 299 избирателей
Работа информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней голосования составила почти 46,8%, сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский.
"День прошел штатно, спокойно, но при этом достаточно активно. У нас на сегодняшний вечер на 20.00 проголосовало 669 299 избирателей - это почти 46,8%", - сказал Лебединский на видео, опубликованном в Telegram-канале Леноблизбиркома.
Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области проходят в общей сложности на 1058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.