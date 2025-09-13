https://ria.ru/20250913/rossiya-2041751528.html

Явка на выборах губернатора Ленобласти составила почти 46,8 процента

Явка на выборах губернатора Ленобласти составила почти 46,8 процента

Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней голосования составила почти 46,8%, сообщил председатель регионального избиркома Михаил... РИА Новости, 13.09.2025

политика

россия

ленинградская область

республика коми

александр дрозденко

сергей малинкович

андрей лебедев

единая россия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Ленинградской области по итогам двух дней голосования составила почти 46,8%, сообщил председатель регионального избиркома Михаил Лебединский. "День прошел штатно, спокойно, но при этом достаточно активно. У нас на сегодняшний вечер на 20.00 проголосовало 669 299 избирателей - это почти 46,8%", - сказал Лебединский на видео, опубликованном в Telegram-канале Леноблизбиркома. Выборы губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области проходят в общей сложности на 1058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

россия

ленинградская область

республика коми

2025

Новости

политика, россия, ленинградская область, республика коми, александр дрозденко, сергей малинкович, андрей лебедев, единая россия