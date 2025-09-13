Рейтинг@Mail.ru
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 13.09.2025 (обновлено: 17:17 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041693114.html
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу - РИА Новости, 13.09.2025
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу
Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами её визита на избирательный участок опубликован в соцсетях. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:16:00+03:00
2025-09-13T17:17:00+03:00
россия
новгородская область
москва
александра дронова
ольга ефимова
исток
единая россия
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041692972_0:0:491:277_1920x0_80_0_0_eaae8ecfb139094603c9254aeab6095a.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами её визита на избирательный участок опубликован в соцсетях. На кадрах, опубликованных в "ВКонтакте" в группе "Новгородчина", видно, что девушка в костюме ростовой куклы Лабубу пришла на избирательный участок в гимназии "Исток" Великого Новгорода. Однако голосовать девушка не стала, вместо этого она забрала поднос с пирожками. "С тех пор, как переехала в Россию, я хотела посмотреть, как проходят выборы и попробовать самые вкусные пирожки. Ну, а где они? Конечно, на избирательном участке. Это все знают. Пришла на вкусный запах, попробовала сама и угостила ребят", - рассказала девушка в костюме Лабубу на опубликованном видео. На кадрах видно, как Лабубу в школьном дворе угощает детей пирожками, фотографируется с ними и танцует. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/javka-2041692050.html
https://ria.ru/20250913/robot-2041683187.html
россия
новгородская область
москва
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041692972_8:0:443:326_1920x0_80_0_0_92637d366f50dd2f939fcd733adca9ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, москва, александра дронова, ольга ефимова, исток, единая россия, кпрф, великий новгород, общество
Россия, Новгородская область, Москва, Александра Дронова, Ольга Ефимова, Исток, Единая Россия, КПРФ, Великий Новгород, Общество
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу

Девушка пришла на выборы губернатора Новгородской области в костюме Лабубу

© Новгородчина/ВКонтактеДевушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области
Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Новгородчина/ВКонтакте
Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами её визита на избирательный участок опубликован в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в "ВКонтакте" в группе "Новгородчина", видно, что девушка в костюме ростовой куклы Лабубу пришла на избирательный участок в гимназии "Исток" Великого Новгорода. Однако голосовать девушка не стала, вместо этого она забрала поднос с пирожками.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Костромской области явка на выборах достигла 24 процентов
Вчера, 17:11
"С тех пор, как переехала в Россию, я хотела посмотреть, как проходят выборы и попробовать самые вкусные пирожки. Ну, а где они? Конечно, на избирательном участке. Это все знают. Пришла на вкусный запах, попробовала сама и угостила ребят", - рассказала девушка в костюме Лабубу на опубликованном видео.
На кадрах видно, как Лабубу в школьном дворе угощает детей пирожками, фотографируется с ними и танцует.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. Явка на 15.00 мск во второй день голосования с учетом ДЭГ составила 25,96%.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Робот компании Промобот в общественном штабе по наблюдению за голосованием во время выборов губернатора Пермского края в Перми - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Пермском крае за выборами начал наблюдать робот
Вчера, 16:04
 
РоссияНовгородская областьМоскваАлександра ДроноваОльга ЕфимоваИстокЕдиная РоссияКПРФВеликий НовгородОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала