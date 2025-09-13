Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 13.09.2025 (обновлено: 13:22 13.09.2025)
ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области - РИА Новости, 13.09.2025
ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
россия
днепропетровская область
запорожская область
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки "Восток" освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Пушилин рассказал о ситуации в Днепропетровской области
7 сентября, 20:39
Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • более 240 военнослужащих;
  • десять автомобилей;
  • 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства;
  • склад материальных средств.
Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
