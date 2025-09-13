https://ria.ru/20250913/rossiya-2041637192.html

ВС России освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

2025-09-13T12:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

запорожская область

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новониколаевку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны."В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.

россия

днепропетровская область

запорожская область

2025

