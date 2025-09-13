Аэропорт Краснодара обсуждает возобновление международных рейсов
Аэропорт Краснодара ведет переговоры о возобновлении международных ресов
Самолет Airbus A330. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Аэропортовый холдинг "Аэродинамика" ведет активные переговоры о возобновлении с "Азимутом" широкой международной полетной программы из аэропорта Краснодара, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор этого холдинга, в который входит авиагавань Краснодара, Алексей Старостин.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым
11 сентября, 19:45
"С базовым авиаперевозчиком, авиакомпанией "Азимут", мы ведем активные переговоры о скорейшем возобновлении широкой международной полетной программы из Краснодара", - рассказал агентству Старостин.
Он напомнил также, что "Аэрофлот" открыл продажи авиабилетов на международные рейсы из Краснодара и планирует с 26 сентября начать выполнение полетов в Ереван и Стамбул, с 8 октября - в Дубай, а авиакомпания Azur Air рассматривает возможность выполнения в осенне-зимнем расписании чартерных рейсов на популярные у жителей Кубани зарубежные курорты.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов Юга и Центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной частей России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Росавиация рассказала, как будет работать аэропорт Краснодара
11 сентября, 16:10