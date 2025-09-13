https://ria.ru/20250913/rejs-2041686451.html
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минеральные воды из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва ("Шереметьево") - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды. Рейс SU1083 компании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево") будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды", - говорится в сообщении. В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи.
