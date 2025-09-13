Рейтинг@Mail.ru
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/rejs-2041686451.html
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром - РИА Новости, 13.09.2025
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минеральные воды из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:30:00+03:00
2025-09-13T16:30:00+03:00
происшествия
геленджик
москва
минеральные воды
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
пулково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_0:24:512:312_1920x0_80_0_0_8755ac345e00166c407818ab65e22359.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минеральные воды из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика. Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура. "В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва ("Шереметьево") - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды. Рейс SU1083 компании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево") будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды", - говорится в сообщении. В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи.
https://ria.ru/20250913/samolet-2041630624.html
https://ria.ru/20250913/reys-2041639436.html
геленджик
москва
минеральные воды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15587/87/155878736_33:0:480:335_1920x0_80_0_0_4d30b9dcad1152b21c00aac44dbc31c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, москва, минеральные воды, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), пулково (аэропорт)
Происшествия, Геленджик, Москва, Минеральные Воды, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Пулково (аэропорт)
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром

Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик ушел на запасной аэродром в Минводы

© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик отправлен на аэродром в Минеральные воды из-за сильного ветра, сообщила авиагавань Геленджика.
Аэропорт Геленджика из-за погодных условий временно не принимает рейсы, сообщила ранее южная транспортная прокуратура.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Самолет, летевший из Москвы в Геленджик, ушел на запасной аэродром
Вчера, 11:21
"В связи с ухудшением погодных условий (сильный северо-восточный ветер) рейс SU1082 компании "Аэрофлот" по маршруту Москва ("Шереметьево") - Геленджик - будет отправлен на запасной аэродром в аэропорт Минеральные Воды. Рейс SU1083 компании "Аэрофлот" по маршруту Геленджик - Москва ("Шереметьево") будет выполнен из аэропорта Минеральные Воды", - говорится в сообщении.
В субботу авиагавань Геленджика также сообщила, что из-за сильного северо-восточного ветра на запасной аэродром в Минеральные воды ушли рейсы "Аэрофлота" SU1154 и SU1148, следующие маршрутом Москва ("Шереметьево") - Геленджик - Москва ("Шереметьево"). Рейс 5Н595 компании "Смарт Авиа" по маршруту Санкт-Петербург ("Пулково") - Геленджик, согласно данным аэропорта, отправлен на запасной аэродром в аэропорт Сочи.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Второй за день рейс в Геленджик из-за ветра ушел на аэродром в Минводы
Вчера, 12:18
 
ПроисшествияГеленджикМоскваМинеральные ВодыАэрофлотШереметьево (аэропорт)Пулково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала