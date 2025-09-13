https://ria.ru/20250913/poezda-2041728132.html

В МЖД сообщили о задержании десяти поездов из-за ЧП в Орловской области

Десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области, сообщили в МЖД. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области, сообщили в МЖД."В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, №143 Москва-Кисловодск, №741 Москва-Белгород, №726 Курск-Москва, № 30 Белгород- Санкт-Петербург, № 743 Москва-Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород", - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва, максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут."Диспетчерский аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.

