19:55 13.09.2025 (обновлено: 20:02 13.09.2025)
В МЖД сообщили о задержании десяти поездов из-за ЧП в Орловской области
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области, сообщили в МЖД.&quot;В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, №143 Москва-Кисловодск, №741 Москва-Белгород, №726 Курск-Москва, № 30 Белгород- Санкт-Петербург, № 743 Москва-Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород&quot;, - говорится в Telegram-канале ведомства.Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва, максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут."Диспетчерский аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Железнодорожный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Десять поездов задерживаются в связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области, сообщили в МЖД.
"В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск - Глазуновка в Орловской области в пути задерживаются следующие поезда: № 742 Белгород-Москва, №143 Москва-Кисловодск, №741 Москва-Белгород, №726 Курск-Москва, № 30 Белгород- Санкт-Петербург, № 743 Москва-Белгород, №6336 Курск-Орел, №6338 Курск-Орел, №6337 Орел-Курск, №119 Санкт-Петербург-Белгород", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва, максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут.
"Диспетчерский аппарат осуществляет контроль за задержанным поездами. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - добавили в МЖД.
В Мурманске легковушка столкнулась с поездом
2 сентября, 16:52
 
