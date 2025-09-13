Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге кот устроил пожар в квартире - РИА Новости, 13.09.2025
16:43 13.09.2025
В Петербурге кот устроил пожар в квартире
Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир...
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир Санкт-Петербурга, пожар удалось потушить силами жильцов, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ. По информации в Telegram-канале ведомства, на кухне в жилой квартире загорелся пластиковый аэрогриль. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших. Однако часть оборудования и кухонного интерьера пришли в негодность, на стенах и потолке видны следы копоти. "Дознаватели установили: сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней", – рассказали в МЧС. Ведомство предупреждает россиян о необходимости включать блокировку панели управления сенсорных плит и не использовать их варочную поверхность в качестве столешницы, а также просит следить за поведением домашних животных.
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир Санкт-Петербурга, пожар удалось потушить силами жильцов, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ.
По информации в Telegram-канале ведомства, на кухне в жилой квартире загорелся пластиковый аэрогриль. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших. Однако часть оборудования и кухонного интерьера пришли в негодность, на стенах и потолке видны следы копоти.
"Дознаватели установили: сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней", – рассказали в МЧС.
Ведомство предупреждает россиян о необходимости включать блокировку панели управления сенсорных плит и не использовать их варочную поверхность в качестве столешницы, а также просит следить за поведением домашних животных.
