https://ria.ru/20250913/peterburg-2041688491.html
В Петербурге кот устроил пожар в квартире
В Петербурге кот устроил пожар в квартире - РИА Новости, 13.09.2025
В Петербурге кот устроил пожар в квартире
Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T16:43:00+03:00
2025-09-13T16:43:00+03:00
2025-09-13T16:43:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041688209_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_54a3ef1b3392947def6b6f1f24f8b8ba.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир Санкт-Петербурга, пожар удалось потушить силами жильцов, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ. По информации в Telegram-канале ведомства, на кухне в жилой квартире загорелся пластиковый аэрогриль. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших. Однако часть оборудования и кухонного интерьера пришли в негодность, на стенах и потолке видны следы копоти. "Дознаватели установили: сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней", – рассказали в МЧС. Ведомство предупреждает россиян о необходимости включать блокировку панели управления сенсорных плит и не использовать их варочную поверхность в качестве столешницы, а также просит следить за поведением домашних животных.
https://ria.ru/20250913/peterburg-2041647081.html
https://ria.ru/20250908/kot-2040439818.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041688209_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_02ec4e237663ce4a74ad54ce5ab629b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге кот устроил пожар в квартире
В Петербурге прогулка домашнего кота по сенсорной плите привела к возгоранию