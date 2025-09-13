https://ria.ru/20250913/peterburg-2041688491.html

В Петербурге кот устроил пожар в квартире

В Петербурге кот устроил пожар в квартире - РИА Новости, 13.09.2025

В Петербурге кот устроил пожар в квартире

Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T16:43:00+03:00

2025-09-13T16:43:00+03:00

2025-09-13T16:43:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041688209_0:51:960:591_1920x0_80_0_0_54a3ef1b3392947def6b6f1f24f8b8ba.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен – РИА Новости. Прогулка домашнего кота по сенсорной плите с выключенной блокировкой привела к возгоранию аэрогриля, оставленного на варочной панели в одной из квартир Санкт-Петербурга, пожар удалось потушить силами жильцов, сообщила в субботу пресс-служба МЧС РФ. По информации в Telegram-канале ведомства, на кухне в жилой квартире загорелся пластиковый аэрогриль. Пламя успели потушить жильцы, обошлось без пострадавших. Однако часть оборудования и кухонного интерьера пришли в негодность, на стенах и потолке видны следы копоти. "Дознаватели установили: сенсорная плита без блокировки сработала, когда кот прошелся по ней", – рассказали в МЧС. Ведомство предупреждает россиян о необходимости включать блокировку панели управления сенсорных плит и не использовать их варочную поверхность в качестве столешницы, а также просит следить за поведением домашних животных.

https://ria.ru/20250913/peterburg-2041647081.html

https://ria.ru/20250908/kot-2040439818.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)