Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре  - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:18 13.09.2025 (обновлено: 07:23 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/otdykh-2041600436.html
Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре 
Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре  - РИА Новости, 13.09.2025
Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре 
Россияне в октябре смогут провести вдвоем недельный отпуск с бюджетом около 70 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области и... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T07:18:00+03:00
2025-09-13T07:23:00+03:00
санкт-петербург
москва
самарская область
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040604919_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_f378cb962bf00d151b3afb505c15de11.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне в октябре смогут провести вдвоем недельный отпуск с бюджетом около 70 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области и Ставропольском крае, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "В октябре можно провести недельный отпуск вдвоем и уложиться в 70 тысяч рублей. Аналитики сервиса путешествий "Туту" рассчитали, куда можно отправиться за такую сумму ради историко-культурных и гастрономических впечатлений. Среди доступных направлений лидирует Москва (6% маршрутов), далее идут Санкт-Петербург и Татарстан (по 5%), Самарская область и Ставропольский край (по 4%)", - говорится в исследовании. "Москва лидирует среди регионов, куда можно бюджетно съездить в октябре. Паре из Башкирии отдых на двоих и поезд в оба конца обойдутся в среднем в 53 тысячи рублей, а из Татарстана в — 51 тысячу рублей", - отмечает директор по развитию партнерской сети в сервисе Эмиль Зиядинов, его слова приводятся в исследовании. В Санкт-Петербург выгоднее ехать из Свердловской области: поездка на поезде и неделя в отеле на двоих обойдутся в 65 тысяч рублей, а если на самолете — 67 тысяч. Такое же путешествие на поезде паре из Ханты-Мансийского автономного округа будет стоить чуть дороже - 69 тысяч рублей, а на самолете — 70 тысяч рублей. Самой дорогой будет поездка из Ямало-Ненецкого автономного округа: за перелет и жилье нужно отдать 81 тысячу рублей. Недельный отдых вдвоем в Татарстане с перелетом из Санкт-Петербурга будет стоить 64 тысячи рублей, а если добираться туда на поезде из Свердловской области — 61 тысячу рублей. В Самарскую область выгоднее ехать на автобусе из Татарстана или на поезде из Башкирии, тогда отдых вдвоем на неделю обойдется 52 тысячи и 54 тысячи рублей соответственно. А из Свердловской области поездка на поезде и отель выйдут в 60 тысяч рублей. "В Ставропольском крае неделя отдыха дешевле всего обойдется паре из Краснодарского края: если добираться на поезде — в 42 тысячи рублей. Семь ночей с путешествием на автобусе из Москвы стоит 48 тысяч рублей, а поездом из Башкортостана — 66 тысяч рублей", - рассказали в сервисе.
https://realty.ria.ru/20250814/rst-2035268642.html
https://ria.ru/20250912/vyhodnye-2041337354.html
санкт-петербург
москва
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/09/2040604919_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_1041d6b775e5fe3f04494c6c89745043.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, самарская область, общество
Санкт-Петербург, Москва, Самарская область, Общество
Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре 

"Туту": россияне в октябре смогут отдохнуть в Петербурге или в Татарстане

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает
Женщина отдыхает - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Женщина отдыхает. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне в октябре смогут провести вдвоем недельный отпуск с бюджетом около 70 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области и Ставропольском крае, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"В октябре можно провести недельный отпуск вдвоем и уложиться в 70 тысяч рублей. Аналитики сервиса путешествий "Туту" рассчитали, куда можно отправиться за такую сумму ради историко-культурных и гастрономических впечатлений. Среди доступных направлений лидирует Москва (6% маршрутов), далее идут Санкт-Петербург и Татарстан (по 5%), Самарская область и Ставропольский край (по 4%)", - говорится в исследовании.
Отдыхающие на пляже в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Спрос на отдых в Крыму с начала года вырос почти в 1,5 раза
14 августа, 14:36
"Москва лидирует среди регионов, куда можно бюджетно съездить в октябре. Паре из Башкирии отдых на двоих и поезд в оба конца обойдутся в среднем в 53 тысячи рублей, а из Татарстана в — 51 тысячу рублей", - отмечает директор по развитию партнерской сети в сервисе Эмиль Зиядинов, его слова приводятся в исследовании.
В Санкт-Петербург выгоднее ехать из Свердловской области: поездка на поезде и неделя в отеле на двоих обойдутся в 65 тысяч рублей, а если на самолете — 67 тысяч. Такое же путешествие на поезде паре из Ханты-Мансийского автономного округа будет стоить чуть дороже - 69 тысяч рублей, а на самолете — 70 тысяч рублей. Самой дорогой будет поездка из Ямало-Ненецкого автономного округа: за перелет и жилье нужно отдать 81 тысячу рублей.
Недельный отдых вдвоем в Татарстане с перелетом из Санкт-Петербурга будет стоить 64 тысячи рублей, а если добираться туда на поезде из Свердловской области — 61 тысячу рублей.
В Самарскую область выгоднее ехать на автобусе из Татарстана или на поезде из Башкирии, тогда отдых вдвоем на неделю обойдется 52 тысячи и 54 тысячи рублей соответственно. А из Свердловской области поездка на поезде и отель выйдут в 60 тысяч рублей.
"В Ставропольском крае неделя отдыха дешевле всего обойдется паре из Краснодарского края: если добираться на поезде — в 42 тысячи рублей. Семь ночей с путешествием на автобусе из Москвы стоит 48 тысяч рублей, а поездом из Башкортостана — 66 тысяч рублей", - рассказали в сервисе.
Отдыхающие занимаются скандинавской ходьбой - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Россиянам рассказали, когда их ждут следующие длинные выходные
12 сентября, 02:19
 
Санкт-ПетербургМоскваСамарская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала