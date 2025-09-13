Россиянам рассказали, где можно провести недельный отпуск в октябре
"Туту": россияне в октябре смогут отдохнуть в Петербурге или в Татарстане
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне в октябре смогут провести вдвоем недельный отпуск с бюджетом около 70 тысяч рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Самарской области и Ставропольском крае, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"В октябре можно провести недельный отпуск вдвоем и уложиться в 70 тысяч рублей. Аналитики сервиса путешествий "Туту" рассчитали, куда можно отправиться за такую сумму ради историко-культурных и гастрономических впечатлений. Среди доступных направлений лидирует Москва (6% маршрутов), далее идут Санкт-Петербург и Татарстан (по 5%), Самарская область и Ставропольский край (по 4%)", - говорится в исследовании.
"Москва лидирует среди регионов, куда можно бюджетно съездить в октябре. Паре из Башкирии отдых на двоих и поезд в оба конца обойдутся в среднем в 53 тысячи рублей, а из Татарстана в — 51 тысячу рублей", - отмечает директор по развитию партнерской сети в сервисе Эмиль Зиядинов, его слова приводятся в исследовании.
В Санкт-Петербург выгоднее ехать из Свердловской области: поездка на поезде и неделя в отеле на двоих обойдутся в 65 тысяч рублей, а если на самолете — 67 тысяч. Такое же путешествие на поезде паре из Ханты-Мансийского автономного округа будет стоить чуть дороже - 69 тысяч рублей, а на самолете — 70 тысяч рублей. Самой дорогой будет поездка из Ямало-Ненецкого автономного округа: за перелет и жилье нужно отдать 81 тысячу рублей.
Недельный отдых вдвоем в Татарстане с перелетом из Санкт-Петербурга будет стоить 64 тысячи рублей, а если добираться туда на поезде из Свердловской области — 61 тысячу рублей.
В Самарскую область выгоднее ехать на автобусе из Татарстана или на поезде из Башкирии, тогда отдых вдвоем на неделю обойдется 52 тысячи и 54 тысячи рублей соответственно. А из Свердловской области поездка на поезде и отель выйдут в 60 тысяч рублей.
"В Ставропольском крае неделя отдыха дешевле всего обойдется паре из Краснодарского края: если добираться на поезде — в 42 тысячи рублей. Семь ночей с путешествием на автобусе из Москвы стоит 48 тысяч рублей, а поездом из Башкортостана — 66 тысяч рублей", - рассказали в сервисе.
