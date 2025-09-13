Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 13.09.2025
08:19 13.09.2025
В Воронежской области объявили авиационную опасность
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
