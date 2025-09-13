https://ria.ru/20250913/opasnost-2041603616.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 13.09.2025
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор призвал жителей региона соблюдать правила безопасности.
воронежская область
воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
