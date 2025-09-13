https://ria.ru/20250913/ogranicheniya-2041594692.html

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 13.09.2025

В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T05:18:00+03:00

2025-09-13T05:18:00+03:00

2025-09-13T05:21:00+03:00

волгоград

ярославль

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

туношна

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531379_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_edf8754a1fb5078fe8dd9d9dc4cc8128.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняка в Telegram-канале.

волгоград

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, ярославль, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , происшествия