В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 13.09.2025
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T05:18:00+03:00
2025-09-13T05:18:00+03:00
2025-09-13T05:21:00+03:00
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты️ Волгограда, Ярославля ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняка в Telegram-канале.
В аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты
"Росавиация": в аэропортах Волгограда и Ярославля ввели ограничения на полеты