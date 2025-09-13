Рейтинг@Mail.ru
Борис Джонсон приехал в Одессу - РИА Новости, 13.09.2025
08:40 13.09.2025 (обновлено: 20:05 13.09.2025)
Борис Джонсон приехал в Одессу
Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель". "Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Обозревателя". Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается. Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы. Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".* Внесен в список террористов и экстремистов.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе, сообщило украинское издание "Обозреватель".
"Бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заметили в Одессе", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Обозревателя".
Издание публикует видео из местных Telegram-сообществ, на котором Джонсон садится в автомобиль. О целях визита не сообщается.
Визит Джонсона в Одессу позднее подтвердил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он опубликовал совместное фото с британцем на улицах Одессы.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
* Внесен в список террористов и экстремистов.
