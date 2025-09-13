https://ria.ru/20250913/netanyakhu-2041570763.html

Ваше время истекает: палестинцы уже победили Нетаньяху

2025-09-13T08:00:00+03:00

Нетаньяху промахнулся — удар по Катару не привел к убийству лидеров ХАМАС. Хотя в данном случае это не имеет принципиального значения: даже если бы палестинские политики были убиты, последствия для Израиля были бы точно такими же, как и сейчас. Сам факт удара по Дохе стал последней каплей для всего мира — попытка убить переговорщиков окончательно превратила Израиль в государство, с которым невозможно ни о чем договариваться. То есть остается только одна тактика — давления, а потом и изоляции. Причем события начинают ускоряться, и Нетаньяху уже ничего не может противопоставить.Катар и монархии Залива пока еще только обещают дать ответ Израилю — не военный, но политический. Но главное, что сделают арабы, — усилят давление на Европу и США, то есть на тех, от кого Израиль действительно зависит. Европа уже готова ввести санкции — да, символические, но до этого почти два года ЕС не решался даже на такое. А на этой неделе Урсула фон дер Ляйен вдруг заговорила о том, что весь мир потрясен происходящим в Газе и "это должно прекратиться". Страны ЕС раскололись в своем отношении к Израилю: кто-то не просто прекращает военные поставки, но и прямо обвиняет Нетаньяху в геноциде, другие пытаются лавировать, выражая сожаление о происходящем в Газе, но выступая против санкций. Однако общественное мнение в Европе однозначно настроено против Израиля и за Палестину. И уже через десять дней на сессии Генассамблеи ООН сразу несколько ведущих стран Запада объявят о признании Палестинского государства.Да, его не существует. Да, Нетаньяху на днях снова заявлял о том, что не допустит его создания, но этот символический жест в виде признания имеет большое значение. От Израиля вынуждены отворачиваться его самые последовательные сторонники — Великобритания и Франция (держится пока что только Германия), потому что правящие элиты больше не могут позволить себе игнорировать общественное мнение и делать вид, что никакого геноцида в Газе нет.Через несколько дней, как раз накануне объявления о признании Палестины западными странами, к берегам Газы доберется флотилия "Сумуд", призванная прорвать блокаду сектора Израилем. В отличие от недавней истории с одним судном (с Гретой Тунберг на борту), в этот раз идут десятки кораблей, на которых, кроме шведки, есть и другие звезды, в том числе голливудские. Нет сомнений в том, что Израиль не допустит флотилию к Газе, но попытки остановить ее могут привести к жертвам, что станет еще одним ударом по остаткам репутации Нетаньяху в Европе.Даже в США, где и сам Трамп, и большая часть политической элиты относятся к Израилю как к священной корове, терпение не бесконечно: в общественном мнении уже произошел перелом — заметно выросло число сочувствующих палестинцам. Трамп не может безгранично долго покрывать Нетаньяху, тем более когда израильский премьер устраивает акции, подобные атаке на Катар.Все уверены в том, что в Вашингтоне в курсе всех израильских планов, более того, именно покровительство США и привело к геноциду в Газе. Штаты намерены помочь Нетаньяху и в выполнении следующей части его плана — в выселении жителей Газы за ее пределы. Отсюда и все эти проекты "новой Ривьеры" в секторе, в отношении которых даже определение "цинизм" кажется слишком мягким.Однако никакого выселения Газы не будет — и это главный результат почти двухлетнего сопротивления палестинцев. Сейчас Нетаньяху начал операцию по выдавливанию почти половины населения сектора в "зону безопасности", что приведет не только к новым жертвам, но и к усилению голода. Шестьдесят пять тысяч погибших, специальное разрушение большей части жилых домов и инфраструктуры сектора, а в последние месяцы еще и пытка голодом — ради чего все это устроил Нетаньяху?Ради освобождения заложников, которых ХАМАС было готово отпустить еще в конце 2023 года в обмен на вывод войск из сектора? Конечно, нет. Заложники — это лишь повод для "ликвидации ХАМАС". Но эта палестинская организация не ликвидирована, потому что взамен тысяч убитых в ее ряды встали новые тысячи. Да и "ликвидация ХАМАС" была нужна Нетаньяху лишь для прикрытия самой главной цели — ликвидации палестинской Газы как таковой. Разрушить, зачистить, затерроризировать, запугать, заморить голодом и выселить палестинцев из сектора. Нетаньяху и сейчас не отказывается от этих планов, но все видят, что ничего у него не получится. Палестинцы не уйдут, а времени, сил и внешней поддержки для того, чтобы продолжать геноцид Газы, у Нетаньяху уже нет. Мы приближаемся к финальному этапу этой драмы — не всей трагедии, а лишь одного ее акта под названием "Геноцид Газы 2023-2025 годов".

2025

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

