https://ria.ru/20250913/moskva-2041660471.html
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы - РИА Новости, 13.09.2025
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы
Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку развития Москвы. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T14:35:00+03:00
2025-09-13T14:35:00+03:00
2025-09-13T15:26:00+03:00
политика
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
совет федерации рф
зарядье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041674257_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_80b23f4a01ee1e5fc00aa81b54750c55.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку развития Москвы."Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.Мэр также поблагодарил правительство России, Государственную Думу и Совет Федерации.
https://ria.ru/20250913/moskva-2041661198.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041674257_169:0:1609:1080_1920x0_80_0_0_629198c48de5e1383a289a0a3285ee85.jpg
Благодарность Собянина за внимания Путина к Москве
Собянин в день города благодарит Путина за внимание к Москве
Те, кто хотел нас обратить в депрессию, сами находятся в депрессии. А Москва с каждым годом становится краше и моложе
2025-09-13T14:35
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, совет федерации рф, зарядье
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Зарядье
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы
Собянин поблагодарил Путина за внимание и поддержку в развитии Москвы