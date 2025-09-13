Рейтинг@Mail.ru
14:35 13.09.2025 (обновлено: 15:26 13.09.2025)
Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку развития Москвы."Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.Мэр также поблагодарил правительство России, Государственную Думу и Совет Федерации.
политика, москва, россия, сергей собянин, владимир путин, совет федерации рф, зарядье
Политика, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Зарядье
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку развития Москвы.
"Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города", - сказал Собянин, выступая в "Зарядье" в День города.
Мэр также поблагодарил правительство России, Государственную Думу и Совет Федерации.
ПолитикаМоскваРоссияСергей СобянинВладимир ПутинСовет Федерации РФЗарядье
 
 
Заголовок открываемого материала