Пропустить нельзя! Самые популярные достопримечательности Москвы
08:00 13.09.2025 (обновлено: 08:04 13.09.2025)
Пропустить нельзя! Самые популярные достопримечательности Москвы
Девушки на Большом Москворецком мосту
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Москва — одно из самых популярных направлений в России для экскурсионных поездок. Летом активную конкуренцию составляют приморские города, но уже с осени столица — абсолютный лидер. Какой отдых выбирают туристы в главном городе страны, какие достопримечательности пользуются наибольшим спросом и сколько стоят такие каникулы — в материале РИА Новости.

Осень — время для экскурсий

"Москва остается одним из востребованных направлений для отдыха и экскурсионных программ. Но если летом спрос превысил прошлогодние показатели на пять процентов, то осенью интерес вырос на 25 процентов", — рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", входящего в "Слетать.ру".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье с Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
У "Алеан" число проданных летних путевок превысило результаты прошлого года на четверть. На осень также высокий спрос. Причем резкий рост бронирований туроператоры ожидают после 15 сентября, добавили в пресс-службе компании. Поездки на четыре-пять дней — самые популярные. Хотя интерес вызывают и более короткие путешествия — на один-два дня.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра в Москве
В "Русском Экспрессе" отмечают рост бронирований отпуска в Москве на осенние даты на десять процентов. Также активнее, чем годом ранее, клиенты выбирают экскурсии — индивидуальные или на семью.

Туристы выбирают комфорт

Туроператоры отмечают, что самый большой спрос — на выходные дни, праздники и даты школьных каникул. Еще ожидают повышенный интерес к путевкам на новогодние поездки в столицу, поскольку отдых будет долгим — 12 дней, отмечают в АТОР.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на Никольской улице в Москве
Люди фотографируются на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди фотографируются на Никольской улице в Москве
Эксперты рассказывают, что путешествия в Москву востребованы у разной аудитории: семей с детьми, молодежи, компаний друзей. При этом за год выросла продолжительность визитов — с четырех до пяти-шести ночей.
Кроме того, все больше гостей стали бронировать отели категории "четыре звезды", а не "три", выяснили в АТОР. Самые популярные места размещения находятся в центре города.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБольшой дворец в музее-заповеднике "Царицыно"
Большой дворец в музее-заповеднике Царицыно - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Большой дворец в музее-заповеднике "Царицыно"
"Если вы хотите посетить Москву и ориентируетесь на бюджетный отдых, выбирайте отели с хорошей транспортной доступностью в трех-пяти станциях метро от центра. Это будут незначительные затраты по времени в сравнении с экономией, — рекомендует коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. — Гостиницы в историческом центре, как правило, стоят дороже: разница со спальными районами варьируется в пределах от 25 до 50 процентов. Причем чем выше уровень объекта, тем она больше".
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрохожие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Прохожие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Прохожие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Кроме того, не стоит забывать про мини-отели в центре Москвы. Как правило, они не относятся к крупным сетям и могут быть на четверть дешевле, добавляет эксперт.

Сколько стоит тур в Москву

Стоимость экскурсионных поездок в столицу за год выросла примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Заметного повышения цен никто из них не прогнозирует. Хотя это зависит также от позиции отелей, транспортных компаний и услуг гидов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральная аллея ВДНХ в Москве
Центральная аллея ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Центральная аллея ВДНХ в Москве
"Средняя стоимость экскурсионного тура на двоих на четыре дня — примерно 36 тысяч рублей в зависимости от уровня комфорта и включенных услуг. Для более продолжительных визитов — например, на шесть дней — цены могут достигать 60 тысяч", — рассказывает Мария Журавлева.
© Getty Images / Sylvain SonnetНоводевичий монастырь
Новодевичий монастырь - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Sylvain Sonnet
Новодевичий монастырь
Самая востребованная программа у "Русского Экспресса" — тур "Прогулки по столице". Четырехдневное путешествие стоит от 42 тысяч рублей на двоих. Расходы на дорогу надо учесть отдельно.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка на Красной площади в Москве
Девушка на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка на Красной площади в Москве
Можно познакомиться со столицей и за значительно меньшие деньги. Три дня проживания в "трешке" с завтраком — от 24 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеан". Экскурсии и расходы на дорогу — дополнительно.

Самые популярные достопримечательности Москвы

На основе статистики запросов туроператоры назвали десятку самых популярных достопримечательностей столицы.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль с Большого Каменного моста
Лидер списка — Московский Кремль. "Туристы всегда стремятся посетить Оружейную палату, Алмазный фонд и Соборную площадь", — уточняют в "Русском Экспрессе".
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛюди на Красной площади в Москв
Люди на Красной площади в Москв - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Люди на Красной площади в Москв
Красная площадь и парк "Зарядье" — на втором и третьем местах рейтинга. В пятерку также входят ВДНХ и Третьяковская галерея.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкХрам Христа Спасителя на улице Волхонке в Москве
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Храм Христа Спасителя на улице Волхонке в Москве
Далее среди предпочтений — храм Христа Спасителя, Москва-Сити, музей-усадьба "Царицыно", ГМИИ имени Пушкина и "Мосфильм".
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москва-Сити с Воробьевской набережной
Вид на Москву-сити с Воробьевской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Москва-Сити с Воробьевской набережной
Ценители истории и архитектуры стремятся побывать в усадьбах Кусково и Архангельское, а также в Новодевичьем монастыре.
Поклонники современного искусства выбирают арт-площадки, например: "Винзавод", ММОМА, "Гараж".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Посетители на открытии выставки "Передвижники" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве

Посетители на открытии выставки Передвижники в корпусе на Кадашёвской набережной Третьяковской галереи в Москве

Посетители на открытии выставки "Передвижники" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Искусство манга" в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

Посетители на выставке Искусство манга в Центре современного искусства (ЦСИ) Винзавод в Москве

Посетители на выставке "Искусство манга" в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 6
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Посетители на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве

Посетители на выставке Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100 в музее современного искусства Гараж в Москве

Посетители на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 6
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Экспонаты музея киноконцерна "Мосфильм"

Экспонаты Музея киноконцерна Мосфильм

Экспонаты музея киноконцерна "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 6
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Экспонаты выставки "Человек и медведь" в Дарвиновском музее в Москве

Экспонаты выставки Человек и медведь в Дарвиновском музее в Москве

Экспонаты выставки "Человек и медведь" в Дарвиновском музее в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВыставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Выставка Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 6

Посетители на открытии выставки "Передвижники" в корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
1 из 6

Посетители на выставке "Искусство манга" в Центре современного искусства (ЦСИ) "Винзавод" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 6

Посетители на выставке "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030-2100" в музее современного искусства "Гараж" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 6

Экспонаты музея киноконцерна "Мосфильм"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 6

Экспонаты выставки "Человек и медведь" в Дарвиновском музее в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 6
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко" в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
6 из 6
Туристы с детьми чаще посещают мультимедийные выставки и научно-образовательные программы. У семейных путешественников популярны Дарвиновский музей, Музей Победы, Московский зоопарк, парк "Коломенское" и музей занимательных наук "Экспериментаниум", где можно изучить законы физики в интерактивном формате, добавляют в "Алеан".
© Getty Images / Fotokot197Вход в Московский зоопарк
Вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Fotokot197
Вход в Московский зоопарк
"Родители хотят, чтобы дети посетили главные исторические достопримечательности города, известные музеи. Для них важна просветительская составляющая поездки, чтобы школьники могли пополнить знания о столице", — пояснили в компании.
