Пропустить нельзя! Самые популярные достопримечательности Москвы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Селиванова. Москва — одно из самых популярных направлений в России для экскурсионных поездок. Летом активную конкуренцию составляют приморские города, но уже с осени столица — абсолютный лидер. Какой отдых выбирают туристы в главном городе страны, какие достопримечательности пользуются наибольшим спросом и сколько стоят такие каникулы — в материале РИА Новости.Осень — время для экскурсий"Москва остается одним из востребованных направлений для отдыха и экскурсионных программ. Но если летом спрос превысил прошлогодние показатели на пять процентов, то осенью интерес вырос на 25 процентов", — рассказывает Мария Журавлева, руководитель сервиса бронирования путешествий по России и миру "Турслет", входящего в "Слетать.ру".У "Алеан" число проданных летних путевок превысило результаты прошлого года на четверть. На осень также высокий спрос. Причем резкий рост бронирований туроператоры ожидают после 15 сентября, добавили в пресс-службе компании. Поездки на четыре-пять дней — самые популярные. Хотя интерес вызывают и более короткие путешествия — на один-два дня.В "Русском Экспрессе" отмечают рост бронирований отпуска в Москве на осенние даты на десять процентов. Также активнее, чем годом ранее, клиенты выбирают экскурсии — индивидуальные или на семью.Туристы выбирают комфортТуроператоры отмечают, что самый большой спрос — на выходные дни, праздники и даты школьных каникул. Еще ожидают повышенный интерес к путевкам на новогодние поездки в столицу, поскольку отдых будет долгим — 12 дней, отмечают в АТОР.Эксперты рассказывают, что путешествия в Москву востребованы у разной аудитории: семей с детьми, молодежи, компаний друзей. При этом за год выросла продолжительность визитов — с четырех до пяти-шести ночей.Кроме того, все больше гостей стали бронировать отели категории "четыре звезды", а не "три", выяснили в АТОР. Самые популярные места размещения находятся в центре города."Если вы хотите посетить Москву и ориентируетесь на бюджетный отдых, выбирайте отели с хорошей транспортной доступностью в трех-пяти станциях метро от центра. Это будут незначительные затраты по времени в сравнении с экономией, — рекомендует коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах. — Гостиницы в историческом центре, как правило, стоят дороже: разница со спальными районами варьируется в пределах от 25 до 50 процентов. Причем чем выше уровень объекта, тем она больше".Кроме того, не стоит забывать про мини-отели в центре Москвы. Как правило, они не относятся к крупным сетям и могут быть на четверть дешевле, добавляет эксперт.Сколько стоит тур в МосквуСтоимость экскурсионных поездок в столицу за год выросла примерно на десять процентов, отмечают участники рынка. Заметного повышения цен никто из них не прогнозирует. Хотя это зависит также от позиции отелей, транспортных компаний и услуг гидов."Средняя стоимость экскурсионного тура на двоих на четыре дня — примерно 36 тысяч рублей в зависимости от уровня комфорта и включенных услуг. Для более продолжительных визитов — например, на шесть дней — цены могут достигать 60 тысяч", — рассказывает Мария Журавлева.Самая востребованная программа у "Русского Экспресса" — тур "Прогулки по столице". Четырехдневное путешествие стоит от 42 тысяч рублей на двоих. Расходы на дорогу надо учесть отдельно.Можно познакомиться со столицей и за значительно меньшие деньги. Три дня проживания в "трешке" с завтраком — от 24 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Алеан". Экскурсии и расходы на дорогу — дополнительно.Самые популярные достопримечательности МосквыНа основе статистики запросов туроператоры назвали десятку самых популярных достопримечательностей столицы.Лидер списка — Московский Кремль. "Туристы всегда стремятся посетить Оружейную палату, Алмазный фонд и Соборную площадь", — уточняют в "Русском Экспрессе".Красная площадь и парк "Зарядье" — на втором и третьем местах рейтинга. В пятерку также входят ВДНХ и Третьяковская галерея. Далее среди предпочтений — храм Христа Спасителя, Москва-Сити, музей-усадьба "Царицыно", ГМИИ имени Пушкина и "Мосфильм".Ценители истории и архитектуры стремятся побывать в усадьбах Кусково и Архангельское, а также в Новодевичьем монастыре.Поклонники современного искусства выбирают арт-площадки, например: "Винзавод", ММОМА, "Гараж".Туристы с детьми чаще посещают мультимедийные выставки и научно-образовательные программы. У семейных путешественников популярны Дарвиновский музей, Музей Победы, Московский зоопарк, парк "Коломенское" и музей занимательных наук "Экспериментаниум", где можно изучить законы физики в интерактивном формате, добавляют в "Алеан"."Родители хотят, чтобы дети посетили главные исторические достопримечательности города, известные музеи. Для них важна просветительская составляющая поездки, чтобы школьники могли пополнить знания о столице", — пояснили в компании.

