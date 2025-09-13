Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Макрона о России поразило депутата Рады
13.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 13.09.2025
Новое заявление Макрона о России поразило депутата Рады
Европейские лидеры начали открыто заявлять о настоящем виновнике кризиса на Украине, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя признание президента Франции Эммануэля Макрона о роли НАТО в украинском конфликте.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Европейские лидеры начали открыто заявлять о настоящем виновнике кризиса на Украине, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя признание президента Франции Эммануэля Макрона о роли НАТО в украинском конфликте."Сегодня уже открыто заявляют: Россия не стремилась нападать на Украину, у России не было вражды к Украине. Войну навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в миллионы жизней, ошибки НАТО и международных структур, превративших Украину в поле боя", — написал он.Дмитрук также подчеркнул, что публичные заявления об ответственности НАТО за конфликт на Украине звучат далеко не первый раз.Ранее французский лидер признался, что вина за кризис на Украине лежит на НАТО, об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс изданию Il Fatto Quotidiano.На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Европейские лидеры начали открыто заявлять о настоящем виновнике кризиса на Украине, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя признание президента Франции Эммануэля Макрона о роли НАТО в украинском конфликте.
"Сегодня уже открыто заявляют: Россия не стремилась нападать на Украину, у России не было вражды к Украине. Войну навязали извне. Это ошибки — ошибки ценой в миллионы жизней, ошибки НАТО и международных структур, превративших Украину в поле боя", — написал он.
Дмитрук также подчеркнул, что публичные заявления об ответственности НАТО за конфликт на Украине звучат далеко не первый раз.
Ранее французский лидер признался, что вина за кризис на Украине лежит на НАТО, об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс изданию Il Fatto Quotidiano.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Эммануэля Макрона. Французский президент заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
