Явка на выборах губернатора Кубани составляет 42,5 процента

2025-09-13T17:10:00+03:00

политика

краснодарский край

вениамин кондратьев

единая россия

кпрф

лдпр

единый день голосования — 2025

КРАСНОДАР, 13 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Краснодарского края по состоянию на 15.00 мск второго дня голосования составила 42,5%, сообщила избирательная комиссия региона. "Сведения на 15.00 13 сентября 2025 года. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю - 42,5%", - говорится в сообщении. По состоянию на 1 июля 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано 4 437 705 избирателей. На пост главы Краснодарского края претендуют действующий губернатор Вениамин Кондратьев ("Единая Россия"), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской ("Справедливая Россия - Патриоты - за правду"). На выборах губернатора Краснодарского края в 2020 году, когда голосование проходило в один день, явка составила 62,65% избирателей. Всего же 13 сентября 2020 года на избирательные участки пришли 847 772 человек, 143 542 получили бюллетени вне участка. В дни досрочного голосования 11 и 12 сентября проголосовали 1 904 334 человек.

краснодарский край

