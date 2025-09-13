https://ria.ru/20250913/krasnodar-2041606357.html
В Краснодаре смягчили приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
В Краснодаре смягчили приговор участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
2025-09-13T08:58:00+03:00
происшествия
махачкала
краснодар
республика дагестан
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре смягчил приговор троим осужденным за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. По его словам, в кассационном суде рассмотрели жалобу по пятерым осужденным, которым ранее Армавирский городской суд назначил от шести лет четырех месяца до девяти лет лишения свободы. Позднее апелляционный суд оставил приговоры без изменений. "Суд смягчил приговор и исключил отягчающие обстоятельства – сговор. В итоге Рамазанову Салиху и Омарасхабову Мухаммаду снизили срок на шесть месяцев, оставили пять лет и 10 месяцев. А Раджабову Рабадану, которому дали девять лет, убрали четыре месяца", – написал Хадулаев. Кроме того, по его словам, суд исключил отягчающее обстоятельство – сговор с организаторами беспорядков. Массные беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября 2023 года. По данным следствия, участники беспорядков сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести. Ранее СК России сообщил, что уже вынесены приговоры 135 фигурантам уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы, им назначены сроки до 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. В розыск объявлены трое участников беспорядков.
