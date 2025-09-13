https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041628522.html

На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей

Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. РИА Новости, 13.09.2025

политика

камчатский край

владимир солодов

кпрф

коммунисты россии

лдпр

единый день голосования — 2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. "Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов 13 сентября 2025 года составила 30,94%", – сообщили в избирательной комиссии региона. Наибольшую активность продемонстрировали избиратели отдаленных муниципальных образований: Пенжинский муниципальный район (64,68%), Алеутский муниципальный округ (63,30%) и Усть-Камчатский муниципальный округ (59,03%). В избиркоме подчеркнули, что за ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало. Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. На должность губернатора претендуют четыре кандидата –действующий глава региона Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева. Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".

камчатский край

политика, камчатский край, владимир солодов, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025