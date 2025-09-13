https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041628522.html
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей - РИА Новости, 13.09.2025
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей
Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. РИА Новости, 13.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. "Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов 13 сентября 2025 года составила 30,94%", – сообщили в избирательной комиссии региона. Наибольшую активность продемонстрировали избиратели отдаленных муниципальных образований: Пенжинский муниципальный район (64,68%), Алеутский муниципальный округ (63,30%) и Усть-Камчатский муниципальный округ (59,03%). В избиркоме подчеркнули, что за ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало. Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. На должность губернатора претендуют четыре кандидата –действующий глава региона Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева. Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей
На Камчатке на выборах губернатора проголосовали уже 30,94 процента избирателей
