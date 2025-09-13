Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 13.09.2025 (обновлено: 11:22 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041628522.html
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей - РИА Новости, 13.09.2025
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей
Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:09:00+03:00
2025-09-13T11:22:00+03:00
политика
камчатский край
владимир солодов
кпрф
коммунисты россии
лдпр
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041627238_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_d446986dcebbe4b19684f87e3e3085c3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%. "Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов 13 сентября 2025 года составила 30,94%", – сообщили в избирательной комиссии региона. Наибольшую активность продемонстрировали избиратели отдаленных муниципальных образований: Пенжинский муниципальный район (64,68%), Алеутский муниципальный округ (63,30%) и Усть-Камчатский муниципальный округ (59,03%). В избиркоме подчеркнули, что за ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало. Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. На должность губернатора претендуют четыре кандидата –действующий глава региона Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева. Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041626265.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041627238_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_1ec18448e62621dfd8e6fdb862b83139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, камчатский край, владимир солодов, кпрф, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Камчатский край, Владимир Солодов, КПРФ, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
На Камчатке на выборах проголосовали уже более 30 процентов избирателей

На Камчатке на выборах губернатора проголосовали уже 30,94 процента избирателей

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском. 13 сентября 2025
Мужчина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском. 13 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на выборах губернатора Камчатского края на избирательном участке №41 в Петропавловске-Камчатском. 13 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен – РИА Новости. Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов субботу составила 30,94%.
"Активность избирателей на выборах губернатора Камчатского края по состоянию на 18.00 часов 13 сентября 2025 года составила 30,94%", – сообщили в избирательной комиссии региона.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
Наибольшую активность продемонстрировали избиратели отдаленных муниципальных образований: Пенжинский муниципальный район (64,68%), Алеутский муниципальный округ (63,30%) и Усть-Камчатский муниципальный округ (59,03%).
В избиркоме подчеркнули, что за ходом голосования осуществляется контроль со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов. Жалоб и обращений в избирательные комиссии не поступало.
Голосование на выборах губернатора Камчатского края проходит в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября. Все участки открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени.
На должность губернатора претендуют четыре кандидата –действующий глава региона Владимир Солодов, представитель КПРФ Роман Литвинов, кандидат от "Коммунистов России" Дмитрий Тюрин и кандидат от ЛДПР Василина Кулиева.
Также в эти дни в регионе проходят выборы депутатов Думы Алеутского муниципального и Вилючинского городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа "поселок Палана" и сельских поселений: "село Таловка", "село Карага", "село Ачайваям", "село Хаилино", "село Каменское", глав сельских поселений: "село Аянка", "село Слаутное", "село Таловка", "село Манилы", "село Ивашка", "село Карага", "село Ачайваям".
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ. 13 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
ЦИК подтвердила 25 обращений о нарушениях, заявила Памфилова
Вчера, 10:50
 
ПолитикаКамчатский крайВладимир СолодовКПРФКоммунисты РоссииЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала