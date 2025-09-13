МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана.
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров.
"Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве.
Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.