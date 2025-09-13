https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041598109.html

МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки

МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки - РИА Новости, 13.09.2025

МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T06:44:00+03:00

2025-09-13T06:44:00+03:00

2025-09-13T06:44:00+03:00

тихий океан

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана. "По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров. "Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве. Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.

https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html

https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html

тихий океан

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тихий океан, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, происшествия