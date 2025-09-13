Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки
06:44 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041598109.html
МЧС предупредило о возможности подхода волн цунами к побережью Камчатки
2025-09-13T06:44:00+03:00
2025-09-13T06:44:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана. "По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров. "Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве. Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами прогнозирует возможность подхода волн цунами к побережью полуострова после землетрясения в акватории Тихого океана.
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами", - сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН
Вчера, 02:10
Согласно расчетам, в населенных пунктах ожидаются волны высотой "не более 26 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 37 сантиметров к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 9 сантиметров к Петропавловск-Камчатскому городскому округу". Наибольшая высота волн возможна в районе мыса Маячного и Халактырского пляжа - до 120 сантиметров.
"Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо", - порекомендовали гражданам в МЧС. "Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!" - предупредили в ведомстве.
Судам, находящимся в прибрежных водах, рекомендуется "уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега". Спасательные службы края приведены в режим повышенной готовности.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
Вчера, 03:49
 
