Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041597931.html
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T06:42:00+03:00
2025-09-13T06:42:00+03:00
происшествия
камчатский край
тихий океан
камчатка
владимир солодов
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5. "Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале. Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля 2025 года. "На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет", - добавил он.
https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html
камчатский край
тихий океан
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, тихий океан, камчатка, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатский край, Тихий океан, Камчатка, Владимир Солодов, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Власти Камчатки ввели режим повышенной готовности после землетрясения

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
"Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале.
Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля 2025 года.
"На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет", - добавил он.
Президент Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Ученые предупреждали о землетрясении на Камчатке, заявили в РАН
Вчера, 02:10
 
ПроисшествияКамчатский крайТихий океанКамчаткаВладимир СолодовРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала