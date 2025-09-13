https://ria.ru/20250913/kamchatka-2041597931.html

На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025

На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим... РИА Новости, 13.09.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5. "Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале. Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля 2025 года. "На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет", - добавил он.

