На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения - РИА Новости, 13.09.2025
На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения
Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим... РИА Новости, 13.09.2025
происшествия
камчатский край
тихий океан
камчатка
владимир солодов
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов. Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5. "Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале. Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля 2025 года. "На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет", - добавил он.
камчатский край
тихий океан
камчатка
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен - РИА Новости. Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда Камчатского края после сильного афтершока в субботу, все службы переведены в режим повышенной готовности, на данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет, сообщил губернатор Владимир Солодов.
Ранее в субботу в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН сообщили, что сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане, у восточного побережья Камчатки - подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщала о магнитуде 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США - о магнитуде 7,5.
"Специалисты приступили к осмотру социально значимых объектов и жилого фонда после сильного афтершока. Все службы переведены в режим повышенной готовности", - написал Солодов в Telegram-канале
Землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, произошедшего 30 июля 2025 года.
"На данный момент сведений о разрушениях и серьезных повреждениях нет", - добавил он.