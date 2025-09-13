https://ria.ru/20250913/javka-2041733059.html

Явка на выборах в Пермском крае составила более 33 процентов

Явка на выборах в Пермском крае составила более 33 процентов - РИА Новости, 13.09.2025

Явка на выборах в Пермском крае составила более 33 процентов

Явка избирателей по Пермскому краю на выборах губернатора к концу второго дня голосования составила 33,12% или 653 750 человек, сообщил крайизбирком после... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T20:27:00+03:00

2025-09-13T20:27:00+03:00

2025-09-13T20:27:00+03:00

политика

пермский край

россия

республика коми

дмитрий махонин

кпрф

единая россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041612634_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_2248ba5070eee7f75167cde5e2420692.jpg

ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей по Пермскому краю на выборах губернатора к концу второго дня голосования составила 33,12% или 653 750 человек, сообщил крайизбирком после закрытия участков в субботу. В Пермском крае голосование на выборах губернатора проходит в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава территории Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди"). "По итогам 12 и 13 сентября, средняя явка избирателей на выборах губернатора Пермского края с учетом ДЭГ составляет 33,12% или 653 750 избирателей", - говорится в сообщении. На территории региона работают 1743 участковые избирательные комиссии. В списке избирателей включены более 1,9 миллиона жителей. Также в Пермском крае проходят выборы в органы местного самоуправления. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250913/rossiya-2041698605.html

https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041639829.html

пермский край

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, пермский край, россия, республика коми, дмитрий махонин, кпрф, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2025