Явка на выборах в Пермском крае составила более 33 процентов

Явка на выборах в Пермском крае к концу второго дня составила 33,1 процента
ПЕРМЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей по Пермскому краю на выборах губернатора к концу второго дня голосования составила 33,12% или 653 750 человек, сообщил крайизбирком после закрытия участков в субботу.
В Пермском крае голосование на выборах губернатора проходит в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. На пост руководителя региона баллотируются пять кандидатов: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава территории Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР), Денис Шитов ("Новые люди").
"По итогам 12 и 13 сентября, средняя явка избирателей на выборах губернатора Пермского края с учетом ДЭГ составляет 33,12% или 653 750 избирателей", - говорится в сообщении.
На территории региона работают 1743 участковые избирательные комиссии. В списке избирателей включены более 1,9 миллиона жителей. Также в Пермском крае проходят выборы в органы местного самоуправления.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.