Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 31 процент
19:26 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 31 процент
Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 31 процент
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Свердловской области, на 20.00 (18.00 мск) второго дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 31,04%, сообщает региональная избирательная комиссия. "Явка избирателей на 20.00. Данные приведены с учетом ДЭГ. Досрочные выборы губернатора Свердловской области: 31,04% - явка в целом по избирательному округу; 25,06% - явка в Екатеринбурге", - следует из сообщения. На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, свердловская область, оренбургская область, денис паслер, андрей кузнецов (теннисист), владимир путин, единая россия, госдума рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Свердловская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Андрей Кузнецов (теннисист), Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Мужчина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1721 в Екатеринбурге
Мужчина голосует на выборах губернатора Свердловской области на избирательном участке №1721 в Екатеринбурге
ПолитикаРоссияСвердловская областьОренбургская областьДенис ПаслерАндрей Кузнецов (теннисист)Владимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
