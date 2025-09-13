https://ria.ru/20250913/javka-2041698152.html

В Новгородской области явка на выборах губернатора превысила 25 процентов

2025-09-13T17:46:00+03:00

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Новгородской области во второй день голосования составила 25,96% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Татьяна Лебедева. Участки для голосования, которых насчитывается в регионе 520, открылись в субботу в 8.00 мск. "На середину дня, в 15 часов, у нас в области явка составила 25,96% с учётом ДЭГ... Во второй день голосования на 15 часов в 2022 году на аналогичных выборах губернатора явка была в целом по области 16,41%. Мы видим, насколько сейчас наши избиратели активнее, чем три года назад", - сообщила Лебедева. Почти 21 тысяча жителей области решили голосовать дистанционно, подав заявление на "Госуслугах". По состоянию на 15.30 по ДЭГ проголосовали 81% избирателей или почти 17 тысяч человек. Самыми активными по-прежнему остаются избиратели Валдайского округа, где по ДЭГ проголосовали почти 88%. Лидером по явке стали Мошенской и Поддорский округа - свыше 40%. В Великом Новгороде явка — 21,28%. В Москве на экстерриториальных участках проголосовал 67 избиратель из 96. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

