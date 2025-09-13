В Калужской области явка на выборах достигла 27 процентов
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Калужской области к 15.00 мск субботы составила 27,24%, сообщает облизбирком.
"Явка на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года: проголосовали 212 785 избирателей - 27,24%. С помощью ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ред.) проголосовали 45 590 избирателей — 80,02 % от количества поданных заявлений", - говорится в сообщении.
В Калужской области жителям региона предстоит выбрать, в частности, губернатора и депутатов заксобрания региона. На пост главы Калужской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Владислав Шапша ("Единая Россия"), Иван Родин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Надежда Ефремова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Николай Яшкин (КПРФ) и Степан Опарышев (ЛДПР).
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.