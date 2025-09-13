https://ria.ru/20250913/javka-2041681964.html

В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов

В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов - РИА Новости, 13.09.2025

В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов

Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 39,51%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T15:59:00+03:00

2025-09-13T15:59:00+03:00

2025-09-13T15:59:00+03:00

политика

курская область

александр хинштейн

кпрф

лдпр

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041381146_0:463:964:1005_1920x0_80_0_0_d1f0d45d59a3ddc98df4885e22a2ce2b.jpg

КУРСК, 13 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 39,51%, сообщил региональный избирком. "По итогам голосования на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 мск 13 сентября, проголосовали 341 652 избирателей, что составляет 39,51% от общей численности избирателей региона", - говорится в Telegram-канале избиркома региона. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".

https://ria.ru/20250913/moskva-2041613526.html

https://ria.ru/20250913/tsik-2041640242.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия