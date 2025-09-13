https://ria.ru/20250913/javka-2041681964.html
В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов
В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов
В Курской области явка на выборах достигла почти 40 процентов
Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 39,51%, сообщил региональный избирком.
КУРСК, 13 сен – РИА Новости. Явка на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 субботы составила 39,51%, сообщил региональный избирком. "По итогам голосования на досрочных выборах губернатора Курской области на 15.00 мск 13 сентября, проголосовали 341 652 избирателей, что составляет 39,51% от общей численности избирателей региона", - говорится в Telegram-канале избиркома региона. Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование проходит с 12 по 14 сентября. Всего в регионе открыты 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. На должность губернатора претендуют четыре кандидата: депутат Курской облдумы Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", депутат Курской облдумы Алексей Бобовников от КПРФ, депутат Курской облдумы Алексей Томанов от ЛДПР и врио губернатора Александр Хинштейн от "Единой России".
курская область
