Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 27 процентов

2025-09-13T14:45:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Свердловской области, на 15.00 (13.00 мск) второго дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 27,81%, сообщает региональная избирательная комиссия. "Явка избирателей на 15:00. Данные приведены с учетом ДЭГ. Досрочные выборы Губернатора Свердловской области: 27,81% - явка в целом по избирательному округу; 22,65% - явка в Екатеринбурге", - следует из сообщения. На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.

Наталья Макарова

