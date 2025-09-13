Рейтинг@Mail.ru
09:09 13.09.2025
Явка на выборах главы ЕАО превысила 60 процентов
Явка на выборах главы ЕАО превысила 60 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) второго дня достигла 61,23%, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона. "По состоянию на 13.09.2025 на 15.00 (8.00 мск) проголосовало 71390 (61,23 %) избирателей", - говорится в сообщении. Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 32420 (57,69 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 5723 (66,57%) избирателей, в Ленинском районе - 6119 (62,88%) избирателей, в Облученском районе - 11440 (62,95 %) избирателей, в Октябрьском районе - 3830 (61,35%) избирателей, в Смидовичском районе - 11858 (67,18%) избирателей. Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, еврейская автономная область, биробиджан, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Еврейская автономная область, Биробиджан, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования — 2025
© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
© РИА Новости / Александр Музыка
Мужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области по состоянию на 15.00 (6.00 мск) второго дня достигла 61,23%, сообщает в своём Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 13.09.2025 на 15.00 (8.00 мск) проголосовало 71390 (61,23 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро Курская Арбатско-Покровской линии в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более трети записавшихся на участки в Москве уже проголосовали на выборах
12 сентября, 14:03
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 32420 (57,69 %) избирателей, в Биробиджанском районе - 5723 (66,57%) избирателей, в Ленинском районе - 6119 (62,88%) избирателей, в Облученском районе - 11440 (62,95 %) избирателей, в Октябрьском районе - 3830 (61,35%) избирателей, в Смидовичском районе - 11858 (67,18%) избирателей.
Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
 
