ЦИК призвала оценить инцидент в Саратовской области, где ударили члена УИК
Памфилова: КПРФ даст должную оценку инциденту на участке в Саратовской области
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЦИК рассчитывает, что инциденту на участке в Саратовской области, где представитель партии КПРФ ударил члена УИК, все дадут должную оценку, в том числе правоохранительные органы и партия, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Об инциденте главе ЦИК доложили на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
"Не сомневаюсь, что помимо наших судебных органов, правоохранительных, которые дадут этому оценку, это сделает и партия... Я думаю, что все дадут должную оценку", - сказала Памфилова.
Она также поинтересовалась состоянием здоровья члена УИК, ей сообщили, что та в настоящее время находится в больнице.
"Это вопиющий факт, безобразие... Думаю, что надо подготовить с моей подписью обращение к уважаемому (лидеру КПРФ - ред.) Геннадию Андреевичу Зюганову. Я уверена, что уважаемая КПРФ... рассмотрит его (участника инцидента - ред.) персональное дело, разберет это по косточкам", - добавила Памфилова, уточнив имя участника инцидента.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
