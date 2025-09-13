Курентзис и Пиотровский стали лауреатами Эрмитажной премии
Курентзис и Пиотровский стали лауреатами третьей Эрмитажной премии
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Генеральный директор Государственного Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Лауреатов третьей Эрмитажной премии "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" - дирижера и музыканта Теодора Курентзиса и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского - наградили в Георгиевском зале Зимнего дворца в рамках Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур, передает корреспондент РИА Новости.
"По традиции в третий день Форума объединенных культур мы вручаем Эрмитажную премию… Сейчас я хотела бы представить лауреатов премии этого года: я делаю это с большим удовольствием, потому что лауреатом премии в этом году от Российской Федерации стал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский", - сказала на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Еще одним лауреатом стал известный на лучших мировых сценах маэстро Теодор Курентзис. Музыкант не смог посетить церемонию награждения лично: в письме, которое зачитал Пиотровский, дирижер сообщил, что получил тревожные известия из дома и был вынужден срочно улететь в Афины к своей матери.
Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" была учреждена оргкомитетом Петербургского культурного форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Первыми лауреатами стали глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато. В 2024 году лауреатами стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и азербайджанский эстрадный певец, композитор, дипломат Полад Бюльбюль оглы.
Санкт-Петербургский международный Форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".