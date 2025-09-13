https://ria.ru/20250913/forum-2041643074.html

Курентзис и Пиотровский стали лауреатами Эрмитажной премии

Курентзис и Пиотровский стали лауреатами Эрмитажной премии - РИА Новости, 13.09.2025

Курентзис и Пиотровский стали лауреатами Эрмитажной премии

Лауреатов третьей Эрмитажной премии "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T12:51:00+03:00

2025-09-13T12:51:00+03:00

2025-09-13T12:51:00+03:00

культура

россия

афины

михаил пиотровский

татьяна голикова

теодор курентзис

государственный эрмитаж

мариинский театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041642934_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_6b8d5466e7717931c743fd519206b8cb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Лауреатов третьей Эрмитажной премии "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" - дирижера и музыканта Теодора Курентзиса и генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского - наградили в Георгиевском зале Зимнего дворца в рамках Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур, передает корреспондент РИА Новости. "По традиции в третий день Форума объединенных культур мы вручаем Эрмитажную премию… Сейчас я хотела бы представить лауреатов премии этого года: я делаю это с большим удовольствием, потому что лауреатом премии в этом году от Российской Федерации стал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский", - сказала на церемонии вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Еще одним лауреатом стал известный на лучших мировых сценах маэстро Теодор Курентзис. Музыкант не смог посетить церемонию награждения лично: в письме, которое зачитал Пиотровский, дирижер сообщил, что получил тревожные известия из дома и был вынужден срочно улететь в Афины к своей матери. Эрмитажная премия "За достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога" была учреждена оргкомитетом Петербургского культурного форума и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Первыми лауреатами стали глава Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато. В 2024 году лауреатами стали балетмейстер, народный артист РФ Борис Эйфман и азербайджанский эстрадный певец, композитор, дипломат Полад Бюльбюль оглы. Санкт-Петербургский международный Форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250906/kirill-2040172630.html

https://ria.ru/20250907/sechin-2040277397.html

россия

афины

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, афины, михаил пиотровский, татьяна голикова, теодор курентзис, государственный эрмитаж, мариинский театр, михайловский театр