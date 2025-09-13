https://ria.ru/20250913/erdogan-2041753736.html

Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция находится в состоянии запустения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны находится в "состоянии запустения" и "борьбе за кресло".

АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что оппозиция страны находится в "состоянии запустения" и "борьбе за кресло". Эрдоган на фоне стычек оппозиции и полиции в Стамбуле ранее заявил, что власти не допустят "раскачивания улиц". "По правде говоря, эта оппозиция находится в состоянии запустения. Они продолжают барахтаться в водовороте, в который сами себя загнали. Борьба, хаос, кризис. Да, они почти слились с кризисом, борьбой за кресла и хаосом", - сказал турецкий лидер, выступление которого вели местные телеканалы. Эрдоган ранее назвал лидера главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюра Озеля "объектом психиатрической науки", подчеркнув, что тот "по уши в грязи". Второго сентября 45-й суд Стамбула постановил признать недействительными результаты конгресса стамбульского отделения крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP), проведенного осенью 2023 года. В качестве меры предосторожности руководителя отделения Озгюра Челика и других членов руководства отстранили от должности. Вместе с тем партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного судом временным управляющим CHP. В ночь на понедельник у здания стамбульского филиала партии возникли стычки между оппозиционерами и полицией.

