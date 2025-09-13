Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе
11:46 13.09.2025 (обновлено: 11:58 13.09.2025)
Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе
Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе - РИА Новости, 13.09.2025
Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T11:46:00+03:00
2025-09-13T11:58:00+03:00
авто
турция
германия
реджеп тайип эрдоган
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября. "Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet. Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки. По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
турция
германия
авто, турция, германия, реджеп тайип эрдоган
Авто, Турция, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе

Эрдоган провел тест-драйв нового электромобиля перед стартом продаж в Европе

© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye/XПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye/X
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F
АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября.
"Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet.
Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки.
По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.
