Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе

Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе - РИА Новости, 13.09.2025

Эрдоган протестировал новый турецкий электромобиль перед продажами в Европе

13.09.2025

АНКАРА, 13 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомился с новой моделью турецкого электромобиля Togg T10F, глава республики лично провел тест-драйв и получил подробную информацию о характеристиках автомобиля, который выйдет на европейские рынки 29 сентября. "Президент Эрдоган получил первую партию модели Togg T10F, поступившей в продажу. Он провел тест-драйв автомобиля синего цвета с гербом на номерном знаке и ознакомился с его техническими особенностями. Новая модель T10F будет доступна для предварительного заказа в Турции с 15 сентября, а в Германии - с 29 сентября", - сообщает газета Milliyet. Председатель совета директоров TOGG Фуат Тосялы заявил, что в рамках ранее поставленных целей компания расширяет присутствие на европейском рынке, перенося успех, достигнутый в Турции, на глобальные рынки. По итогам первого полугодия 2025 года Togg занял лидирующую позицию на рынке электромобилей Турции. Согласно данным госагентства Анадолу, основанным на отчете Ассоциации дистрибьюторов и мобильности (ODMD), за январь - июнь в стране продали 17 101 электромобиль марки Togg, что обеспечило компании долю рынка в 20%.

