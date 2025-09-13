В ЕАО явка на выборах губернатора достигла 66 процентов
Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области составила 66,48%
© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Еврейской автономной области во второй день голосования к 20.00 (13.00 мск) составила 66,48%, избирательные участки посетило 77495 человек, сообщает в своем Telegram-канале избирательная комиссия региона.
"По состоянию на 13.09.2025 на 20.00 проголосовало: 77495 (66,48 %) избирателей", - говорится в сообщении.
Как уточнили в избиркоме, в городе Биробиджане проголосовало 36132 (64,30%) избирателей, в Биробиджанском районе - 6093 (70,87%) избирателей, в Ленинском районе - 6421 (65,98 %) избирателей, в Облученском районе - 11996 (66,01%) избирателей, в Октябрьском районе - 4248 (68,04%) избирателей, в Смидовичском районе - 12605 (71,44%) избирателей
Кандидатами на пост губернатора являются врио губернатора Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от КПРФ.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.