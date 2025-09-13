Рейтинг@Mail.ru
16:51 13.09.2025 (обновлено: 23:14 13.09.2025)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах главы региона, сообщает пресс-служба областного правительства. "Александр Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области на избирательном участке в Лупполово", - сообщает пресс-служба. Голосование на выборах губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду"). Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области пройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, россия, ленинградская область, республика коми, александр дрозденко, сергей малинкович, андрей лебедев, единая россия, коммунисты россии, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Ленинградская область, Республика Коми, Александр Дрозденко, Сергей Малинкович, Андрей Лебедев, Единая Россия, Коммунисты России, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиАлександр Дрозденко
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Александр Дрозденко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проголосовал на выборах главы региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Александр Дрозденко проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области на избирательном участке в Лупполово", - сообщает пресс-служба.
Голосование на выборах губернатора Ленобласти проходит 12-14 сентября. На пост губернатора претендуют: действующий глава региона Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский (партия "Зеленые"), Игорь Новиков ("Справедливая Россия – Патриоты – За Правду").
Голосование на выборах в Ленобласти проводится на 1 014 избирательных участках. Кроме того, в шести регионах РФ сформированы экстерриториальные избирательные участки. Таким образом, выборы губернатора Ленинградской области пройдут в общей сложности на 1 058 избирательных участках. В списки избирателей Ленинградской области внесены 1 434 735 человек.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
ПолитикаРоссияЛенинградская областьРеспублика КомиАлександр ДрозденкоСергей МалинковичАндрей ЛебедевЕдиная РоссияКоммунисты РоссииЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
