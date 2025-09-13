https://ria.ru/20250913/dogtown-2041209901.html

"Действовали очень продуманно". Как сотню москвичей заманили в ловушку

"Действовали очень продуманно". Как сотню москвичей заманили в ловушку - РИА Новости, 13.09.2025

"Действовали очень продуманно". Как сотню москвичей заманили в ловушку

История с приютом Dogtown, где истязали животных, прогремела на всю страну. Против организаторов заведения возбуждены уголовные дела. Но критикуют и владельцев...

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Захар Андреев. История с приютом Dogtown, где истязали животных, прогремела на всю страну. Против организаторов заведения возбуждены уголовные дела. Но критикуют и владельцев собак — обвиняют в безответственности при выборе места для передержки питомцев. Почему десятки человек попались на удочку недобросовестных "кинологов" и как этого можно было избежать — в материале РИА Новости.Кровь и грязьВ начале сентября певица Дарья Кустовская вместе с другими владельцами собак, среди которых были известные блогеры и артисты, нагрянула в приют Dogtown в подмосковном Чехове. Происходящее транслировали в соцсетях. Сотни тысяч подписчиков в реальном времени увидели тесные клетки, испачканные испражнениями, и десятки несчастных животных, у некоторых — повреждения. Хозяева, впервые увидевшие, в каких условиях живут питомцы, не сдерживали слез.История быстро обрастала ужасающими подробностями — бывшая сотрудница распространила разоблачающие материалы. На одном из видео организатор передержки поднимает собаку за поводок, раскачивает и бьет ногами, животное жалобно скулит. Опубликовали и переписку в мессенджерах, где та же женщина признается, что ударила одну из собак, из-за чего у той поврежден глаз.В другом ролике еще одна сотрудница приюта обещает надеть на непослушную собаку электроошейник. Хотя само применение спецсредства в кадр не попало, некоторые клиенты заверяют, что их питомцев действительно били током — на шее у одного из доберманов остались следы."Это что же они с ней делали?"Владельцы передержки обещали "уход и воспитание под ключ". Поверив их обещаниям, хозяева отдавали кинологам собак для дрессировки. Так, Кустовская надеялась, что двух ее питомцев приучат к туалету. Но спустя месяцы передержки становилось лишь хуже. И такой случай — далеко не единственный."У нас был список сложностей примерно из 11 пунктов, — говорит одна из владелиц, Александра, — собака ужасно вела себя на выгуле: металась из стороны в сторону и очень сильно тянула поводок, кусала руки во время игры, ходила в туалет дома, не могла оставаться одна, не давала мыть лапы. Но вместо исправления большинства недостатков мы получили новые, очень серьезные, которые не можем устранить до сих пор: собака проявляет зооагрессию, не переносит поездки в машине, стала очень нервной, неуравновешенной. Кроме того, у нее проблемы с почками".Еще одна клиентка, София, рассказывает, что собаку ей вернули с острым расстройством пищеварения, а также воспаленными лапами. "Хотя на улице была осень, то есть ни снега, ни реагентов, которые обычно разъедают лапы. Возникает вопрос: что же там делали с собакой?" — возмущается девушка.Эмоциональное состояние пса тоже было тяжелым."Когда мы привезли его домой, он был крайне неактивен: не лаял на еду (что всегда делал раньше), не подходил к столу и вообще не проявлял к нам интереса, — продолжает хозяйка. — Мы подумали, это результат работы кинолога. Однако через несколько дней, когда он освоился, его поведение вернулось в норму. Стало очевидно, что причина — не дрессировка, а пережитый стресс и ужасные условия".Как минимум одна из собак, корги по кличке Бадди, во время передержки умерла от инфекционной пневмонии. Хозяин, молодой человек по имени Родион, обвиняет организаторов Dogtown в том, что те не оказали животному никакой помощи, несмотря на очевидные симптомы, а к ветеринарам повезли, когда Бадди был уже фактически мертв.Организатор передержки в комментарии СМИ признавала подлинность видео, на котором бьет собаку, но утверждала, что это "исключение из правил", а электрический ток якобы применялся только с согласия владельцев."До последнего старались организовать подходы к животным максимально правильно и относиться к животным так, как относились к нашим собакам. Все собаки были погуляны, были покормлены, с ними занимались", — заявляла она под телекамеры. И допускала, что признания бывшей сотрудницы, которая разоблачила жестокость работодателей, могла быть продиктована происками конкурентов."С отягчающими"На фоне общественного резонанса дело о жестоком обращении с животными сразу завели и полиция, и Следственный комитет (по решению прокуратуры оно было передано в МВД). К этому добавилось и дело о мошенничестве: по версии полицейских, подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях. Клиенты свидетельствуют: им говорили, что в приюте будет лишь несколько питомцев. На деле там находились десятки.На момент подготовки этого материала владельцы "отеля для собак" в статусе задержанных. Меру пресечения суд пока не избрал, в том числе из-за процессуальных проволочек. Однако, по мнению юристов, поводов для оптимизма у подозреваемых нет."Санкция по подпункту "д" части 2 статьи 245 УК, по которой возбуждено дело, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В качестве альтернативы предусмотрены штраф, исправительные и принудительные работы. Конкретное наказание будет установлено судом, исходя из степени общественной опасности совершенного деяния. Последний показатель может возрасти в зависимости от количества собак, в отношении которых практиковалось жестокое обращение. Чем больше пострадавших животных, тем более суровым может стать наказание", — говорит адвокат Андрей Крамзин.Что касается статьи за мошенничество, продолжает эксперт, то если хотя бы по одному из эпизодов размер похищенных денежных средств составит 250 тысяч рублей и более, действия владельцев приюта будут квалифицироваться как тяжкое преступление (ч. 3 ст. 159 УК России), санкция за которое подразумевает до шести лет лишения свободы."Учитывая размер платы за содержание питомцев, указанная квалификация представляется вполне реальной. Таким образом, если фигурантам дела предъявят обвинение по совокупности преступлений, одно или несколько из которых будут тяжкими, суд с большой долей вероятности вынесет обвинительный приговор, связанный с лишением свободы", — уточняет Крамзин.Директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева приводит данные: за 2024 год по части 2 статьи 245 УК были осуждены 70 человек — и только пятеро получили реальные сроки. Самые частые наказания — исправительные работы (31 случай) и условные сроки (14 случаев). Штрафы назначались реже — восемь раз."Таким образом, практика показывает, что реальные сроки лишения свободы применяются редко, превалируют более мягкие меры наказания. Тем не менее сама квалификация по части 2 статьи 245 уже указывает на серьезность преступления и позволяет надеяться на более пристальное внимание суда к таким делам, учитывая общественный резонанс", — объясняет Дмитриева."Отдать ребенка первому встречному"Однако претензии высказывают не только организаторам передержки, но и самим владельцам собак. Так, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов обвинил хозяев в "крайней безответственности"."Ситуация с жестоким содержанием питомцев складывалась длительное время, но никто не обращался с заявлениями в полицию, Роспотребнадзор или прокуратуру, — подчеркивает он в беседе с РИА Новости. — Животных передавали незнакомым людям, не проверяя, как содержат питомцев, не знакомясь с персоналом и не составляя договор. Это все равно что оставить своего ребенка с первым встречным на вокзале. Необходимо лично убедиться, подходящие ли условия, изучить отзывы и заключать официальное соглашение".Специалисты согласны с депутатом. Кинолог Владимир Уражевский предполагает, что владельцы бизнеса привлекали клиентов в том числе низкой ценой на услуги."Но при выборе гостиницы для питомца нельзя руководствоваться принципом "лишь бы подешевле". Услуга не может быть бесплатной или слишком дешевой, так как затраты на содержание (помещение, коммунальные услуги, зарплата) всегда есть. Сэкономив, вы рискуете здоровьем и жизнью животного", — предупреждает он.Передержку эксперты сравнивают с детским садом — критерии и процесс подбора должны быть похожими. Важно при выборе лично посетить заведение, оценить условия, пообщаться с персоналом. Картинки из соцсетей недостаточно."Одна из самых надежных гарантий безопасности — видеонаблюдение для онлайн-контроля с круглосуточным доступом", — объясняет Уражевский."Грамотно сыграли роль"Дарья Кустовская и ее товарищи по несчастью признаются, что действительно испытывают глубокое чувство вины. Однако, по мнению певицы, публичные претензии к владельцам пострадавших собак похожи на виктимблейминг — обвинение жертвы преступления."Конечно, мы получили ужасный, кровавый урок. Но говорить, что мы виноваты, — это как стыдить жертву изнасилования за то, что была неподобающе одета. Невозможно поверить, что все пострадавшие — а это более ста человек — оказались безответственными и никто из них ничего не проверял. Просто преступники действовали очень продуманно", — уверена Кустовская.Владельцы приюта не только нарисовали прекрасный образ в соцсетях, но и на протяжении всего процесса грамотно работали с клиентом. Создавали идеальную иллюзию — писали, что собаки спят в обнимку, живут небольшими группами в квартире. В первый же день и ежедневно присылали фото- и видеоотчеты: питомцы на диване, на прогулке, на занятиях, рассказывает певица."И, главное, демонстрировали реальный прогресс в дрессировке — собаки учились командам, решались проблемы с поведением. Это заставляло полностью доверять и думать: "Я выбрал правильного специалиста". Однако каким методом достигался результат, мы могли только догадываться. Теперь, узнав, что животные содержались в клетках, в крови и над ними издевались, стало ясно, почему они так безупречно выполняли команды", — говорит Кустовская.Еще одна клиентка "Догтауна", Полина, подтверждает: картинка была идеальной."Она хорошо говорит, объясняет, показывает, как работать. Монтаж, манера подачи — все это подкупало. Показала себя как профессионал через экран. К сожалению, это оказалось только грамотно сыгранной ролью", — вспоминает девушка.На видео, объясняет она, — довольные хозяева собак, которые показывают результат."Я следила за ними полгода, переходила к хозяевам, кто оставлял собак и делал это не раз. Не было ни одного негативного отзыва", — продолжает Полина.По словам Полины, у многих хозяев был договор с организаторами передержки, но это никак не уберегло животных от жестокого обращения. Даже личное посещение квартиры, где, как обещали в "Догтауне", должны были содержаться питомцы, не помогло."Некоторые клиенты даже были у них дома, но живодерки потом увозили всех собак в Чехов. И хозяева даже не знали, что собака там", — рассказывает Полина.Кустовская отрицает, что "дешевизна" была одним из критериев выбора приюта — основатели "Догтауна" брали с клиентов немало."Я спрашивала у мамы основательницы приюта: "Зачем так обращаться с собаками? Вы же реально много заработали, почему нельзя улучшить условия содержания?" Та ответила: "Все из-за денег. Просто в какой-то момент деньги затмили разум. Дочь почувствовала популярность, и у нее сорвало крышу".Есть случаи и похужеЗоозащитники утверждают: такой приют — далеко не единственный, в том числе в Московском регионе. "Это очень распространенный сегодня черный бизнес. Фактически легкий доход на существах, которые не в состоянии пожаловаться. Страдают и собаки, и кошки, и птицы", — говорит эксперт Фонда защиты городских животных Ксения Кузьмичева."Недобросовестных много, — подтверждает Светлана Сафонова, директор Международного благотворительного фонда помощи животным "Дарящие надежду". — Другой вопрос, что не все, конечно, такие жесткие живодеры, каких мы сейчас увидели”.В свою очередь, Кузьмичева отмечает: бывают случаи и похуже. "К примеру, сейчас на слуху ситуация с черными донорами крови. Люди набирают на передержку за деньги кошек, а потом еще дополнительно имеют доход от того, что отдают этих кошек в клиники, не соблюдающие нормы донации, в которых из них просто "сдаивают" кровь", — объясняет она.По словам Сафоновой, многие инциденты остаются неизвестными: волонтеры не поднимают шум, так как боятся за животных — среди организаторов передержек встречаются неадекватные люди, которые могут причинить вред питомцу назло, из мести. В результате получается петля обратной связи — отсутствие громких судебных дел и реальных наказаний за жестокость создает атмосферу безнаказанности."Чтобы исправить ситуацию, нужен комплекс мер, — уверена Сафонова. — Это и обязательная регистрация таких организаций, и усиление ответственности за жестокое обращение".У зоозащитников, похоже, еще много работы. А простым владельцам по-прежнему нужно сохранять бдительность при выборе передержки для питомцев.

