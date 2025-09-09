Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура изъяла у СК дело о жестоком обращении с животными в Чехове
18:25 09.09.2025 (обновлено: 18:28 09.09.2025)
Прокуратура изъяла у СК дело о жестоком обращении с животными в Чехове
2025-09-09T18:25:00+03:00
2025-09-09T18:28:00+03:00
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура изъяла у ГСУ СК по Подмосковью уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове и передала полиции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. Накануне старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий сообщила о задержании двух собственниц зоогостиницы, где издевались над животными. Она добавила, что следствие выявило факты мошенничества, поэтому, помимо уголовного дела о жестоком обращении с животными, на фигуранток было возбуждено дело о мошенничестве. "Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице в подмосковном селе Шарапово полицией было возбуждено уголовное дело - "постановление Чеховским городским прокурором признано законным и обоснованным". При этом, как указывается в сообщении, позднее следователем СК России по тем же обстоятельствам были возбуждены два уголовных дела и выполнен ряд следственных действий. "Данные решения городской прокуратурой признаны необоснованными и несоответствующими требованиям уголовно-процессуального законодательства о подследственности, материалы уголовных дел изъяты и переданы надзирающим прокурором в следственный отдел ОМВД по городу Чехов", - подчеркивается в сообщении. Как добавили в надзорном ведомстве, во вторник суд не стал рассматривать ходатайство следователя СК об избрании собственницам зоогостиницы домашнего ареста, так как оно было подано "неуполномоченным лицом". "Доводы заявителей о жестоком обращении с животными и нецелевом расходовании уплаченных денежных средств собственниками за их содержание в приюте проверяются следователем территориального отдела полиции в рамках расследования уголовного дела", - подчеркнули в прокуратуре. Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прокуратура изъяла у ГСУ СК по Подмосковью уголовное дело о жестоком обращении с животными в зоогостинице в Чехове и передала полиции, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Накануне старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий сообщила о задержании двух собственниц зоогостиницы, где издевались над животными. Она добавила, что следствие выявило факты мошенничества, поэтому, помимо уголовного дела о жестоком обращении с животными, на фигуранток было возбуждено дело о мошенничестве.
"Прокуратура изъяла из производства следователя следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК РФ по Московской области уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и передала его по подследственности следователю ОМВД", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту жестокого обращения с животными в зоогостинице в подмосковном селе Шарапово полицией было возбуждено уголовное дело - "постановление Чеховским городским прокурором признано законным и обоснованным". При этом, как указывается в сообщении, позднее следователем СК России по тем же обстоятельствам были возбуждены два уголовных дела и выполнен ряд следственных действий.
"Данные решения городской прокуратурой признаны необоснованными и несоответствующими требованиям уголовно-процессуального законодательства о подследственности, материалы уголовных дел изъяты и переданы надзирающим прокурором в следственный отдел ОМВД по городу Чехов", - подчеркивается в сообщении.
Как добавили в надзорном ведомстве, во вторник суд не стал рассматривать ходатайство следователя СК об избрании собственницам зоогостиницы домашнего ареста, так как оно было подано "неуполномоченным лицом".
"Доводы заявителей о жестоком обращении с животными и нецелевом расходовании уплаченных денежных средств собственниками за их содержание в приюте проверяются следователем территориального отдела полиции в рамках расследования уголовного дела", - подчеркнули в прокуратуре.
Как сообщила ранее пресс-служба подмосковного главка МВД РФ, владелица сервиса передержки собак в частном доме в подмосковном Чехове, позиционировавшая себя как профессиональный кинолог, жестоко обращалась с животными. Кадры, показывающие ужасное состояние собак и антисанитарные условия содержания постояльцев сервиса, опубликовала в своем Telegram-канале певица Мона. Ее две собаки тоже находились на передержке в частном доме. На видео и фото видно, как животные в клетках сидят испачканные в собственных экскрементах и крови, одна из собак разгрызла свой хвост до крови. Также на одном из скриншотов переписки хозяйка сервиса по имени Карина признается в избиении собаки, у которой глубокая рана под глазом.
