Суд хочет усложнить апелляцию по делу Кузнецова, рассказал адвокат - РИА Новости, 13.09.2025
04:24 13.09.2025
Суд хочет усложнить апелляцию по делу Кузнецова, рассказал адвокат
в мире
германия
россия
болонья
сергей кузнецов (архитектор)
дмитрий песков
василий небензя
генеральная прокуратура рф
ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Итальянский суд тянет с вынесением приговора по делу об экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова, чтобы усложнить апелляцию, такое мнение высказал РИА Новости его адвокат Никола Канестрини. Во вторник апелляционный суд Болоньи после очередного заседания взял паузу для вынесения решения по данному делу, сообщив, что приговор будет известен через два дня. По словам адвоката, маловероятно, что суд продолжает изучать аргументы защиты или решил запросить дополнительную информацию у ФРГ. "Они не могут запросить дополнительную информацию, для этого нужно назначить новое слушание, что маловероятно. Я думаю, они пытаются сформулировать решение так, чтобы его было сложно оспорить апелляцией", - заявил РИА Новости Канестрини. В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Кузнецова, которого считают координатором подрыва газопроводов. Суд Болоньи подтвердил арест и назначил заседание по вопросу его экстрадиции в ФРГ. От добровольной выдачи в Германию Кузнецов отказался, сейчас он находится в тюрьме Римини. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году провел расследование терактов на "Северных потоках". По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Экс-президент США Джо Байден отдал приказ совершить диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
ЖЕНЕВА, 13 сен - РИА Новости. Итальянский суд тянет с вынесением приговора по делу об экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца Сергея Кузнецова, чтобы усложнить апелляцию, такое мнение высказал РИА Новости его адвокат Никола Канестрини.
Во вторник апелляционный суд Болоньи после очередного заседания взял паузу для вынесения решения по данному делу, сообщив, что приговор будет известен через два дня.
