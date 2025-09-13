https://ria.ru/20250913/dagestan-2041684438.html

В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с прогулочным катером

В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с прогулочным катером - РИА Новости, 13.09.2025

В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с прогулочным катером

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане после травмирования мужчины во время прогулки на катере на реке... РИА Новости, 13.09.2025

МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане после травмирования мужчины во время прогулки на катере на реке Сулак, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Седьмого августа… во время речной прогулки на маломерном судне в акватории реки Сулак в Казбековском районе Дагестана пассажир 1970 года рождения получил травму, ударившись спиной о борт", – говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, предприниматель, который оказывал услуги, не обеспечил должную безопасность пассажиров. В результате здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. В мае на реке Сулак в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой – тогда погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. В июне на Чиркейском водохранилище катер с пассажирами подкинуло на волне, и все находившиеся на судне выпали за борт, пострадали четыре человека.

