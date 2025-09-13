Рейтинг@Mail.ru
16:13 13.09.2025
В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с прогулочным катером
происшествия
республика дагестан
россия
казбековский район
следственный комитет россии (ск рф)
МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане после травмирования мужчины во время прогулки на катере на реке Сулак, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Седьмого августа… во время речной прогулки на маломерном судне в акватории реки Сулак в Казбековском районе Дагестана пассажир 1970 года рождения получил травму, ударившись спиной о борт", – говорится в Telegram-канале ведомства. По версии следствия, предприниматель, который оказывал услуги, не обеспечил должную безопасность пассажиров. В результате здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести. В мае на реке Сулак в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой – тогда погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. В июне на Чиркейском водохранилище катер с пассажирами подкинуло на волне, и все находившиеся на судне выпали за борт, пострадали четыре человека.
В Дагестане возбудили уголовное дело после инцидента с прогулочным катером

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 сен - РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане после травмирования мужчины во время прогулки на катере на реке Сулак, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Седьмого августа… во время речной прогулки на маломерном судне в акватории реки Сулак в Казбековском районе Дагестана пассажир 1970 года рождения получил травму, ударившись спиной о борт", – говорится в Telegram-канале ведомства.
Евгения Хасис, обвиняемая в убийстве, в здании Басманного суда - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Источник: осужденная по делу Маркелова Хасис продолжает отбывать наказание
Вчера, 15:02
По версии следствия, предприниматель, который оказывал услуги, не обеспечил должную безопасность пассажиров. В результате здоровью пострадавшего причинен вред средней тяжести.
В мае на реке Сулак в Дагестане прогулочный катер, на борту которого находились восемь туристов, во время экскурсии столкнулся со скалой – тогда погибла 32-летняя жительница Ярославской области, еще шесть человек были доставлены в больницу. В июне на Чиркейском водохранилище катер с пассажирами подкинуло на волне, и все находившиеся на судне выпали за борт, пострадали четыре человека.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
В Шереметьево задержали школьницу, сбежавшую из КЧР в Москву
Вчера, 14:33
 
Происшествия
Республика Дагестан
Россия
Казбековский район
Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
