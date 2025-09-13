Рейтинг@Mail.ru
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке - РИА Новости, 13.09.2025
23:53 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/chp-2041756473.html
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке - РИА Новости, 13.09.2025
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке
Полицейские организовали проверку после конфликта между председателем и членом избирательной комиссии на участке в Саратове, в результате которого председателю... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T23:53:00+03:00
2025-09-13T23:53:00+03:00
САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Полицейские организовали проверку после конфликта между председателем и членом избирательной комиссии на участке в Саратове, в результате которого председателю потребовалась помощь медиков, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Саратовской области. В ведомстве сообщили, что около 7.30 (6.30 мск) субботы в отдел полиции в Саратове поступило сообщение о конфликте между председателем УИК и одним из членов избирательной комиссии. Инцидент произошел в помещении на избирательном участке №131 в Саратове. "Впоследствии председатель обратилась за медицинской помощью. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям правонарушителя будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России. Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы и партию КПРФ дать оценку инциденту на участке в Саратовской области. После конфликта назначено судебное разбирательство, отметила председатель избиркома Саратовской области Ирина Романова во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ. По ее словам, утром коллеги занимались своей работой, опечатывали урны, когда член избирательной комиссии с правом решающего голоса партии КПРФ начал воспрепятствовать работе и ударил председателя. Женщина ударилась головой об пол, сейчас она находится в больнице. Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
В Саратове проведут проверку после конфликта на избирательном участке

В Саратове проведут проверку после конфликта между председателем и членом УИК

САМАРА, 13 сен - РИА Новости. Полицейские организовали проверку после конфликта между председателем и членом избирательной комиссии на участке в Саратове, в результате которого председателю потребовалась помощь медиков, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Саратовской области.
В ведомстве сообщили, что около 7.30 (6.30 мск) субботы в отдел полиции в Саратове поступило сообщение о конфликте между председателем УИК и одним из членов избирательной комиссии. Инцидент произошел в помещении на избирательном участке №131 в Саратове.
"Впоследствии председатель обратилась за медицинской помощью. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям правонарушителя будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении регионального ГУМВД России.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала правоохранительные органы и партию КПРФ дать оценку инциденту на участке в Саратовской области. После конфликта назначено судебное разбирательство, отметила председатель избиркома Саратовской области Ирина Романова во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ. По ее словам, утром коллеги занимались своей работой, опечатывали урны, когда член избирательной комиссии с правом решающего голоса партии КПРФ начал воспрепятствовать работе и ударил председателя. Женщина ударилась головой об пол, сейчас она находится в больнице.
Выборы в регионах России проходят с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.
Информацию об избиении на участке для выборов в Новочеркасске проверят
