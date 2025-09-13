https://ria.ru/20250913/ataka-2041598626.html
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 13.09.2025
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T06:53:00+03:00
2025-09-13T06:53:00+03:00
2025-09-13T06:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона. Также, по предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет, добавил губернатор.
волгоградская область
волгоград
В Волгоградской области отразили атаку БПЛА
