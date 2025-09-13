https://ria.ru/20250913/ataka-2041598626.html

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

В Волгоградской области отразили атаку БПЛА

ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. "Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона. Также, по предварительной информации, возгораний, разрушений и пострадавших нет, добавил губернатор.

