В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР
В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР
2025-09-13T22:42:00+03:00
2025-09-13T22:42:00+03:00
2025-09-13T23:36:00+03:00
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тело, предположительно, утонувшего заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля нашли в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru."Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — пишет издание.Тело было найдено на берегу озера Сестрорецкий Разлив.Ранее региональные СМИ сообщали, что известный петербургский патологоанатом пропал в Сестрорецке, не вернувшись домой после утренней прогулки. Возле озера Сестрорецкий Разлив были обнаружены личные вещи и велосипед Ариэля.Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники МЧС.Борис Михайлович Ариэль – заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор. Он возглавлял отдел в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, в который пришел в 1981 году. Кроме того, Ариэль работал в петербургском патологоанатомическом бюро. Ученый опубликовал более 350 научных работ, в медицинских кругах его часто называли самым известным патологоанатомом Петербурга.
