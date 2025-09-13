https://ria.ru/20250913/ariel--2041750728.html

В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР

В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР

В Петербурге утонул заслуженный врач РСФСР

Тело, предположительно, утонувшего заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля нашли в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru.

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Тело, предположительно, утонувшего заслуженного врача РСФСР Бориса Ариэля нашли в Санкт-Петербурге, сообщает 78.ru."Специалисты поисково-спасательной службы обнаружили тело пропавшего в Сестрорецке заслуженного врача России и патологоанатома Бориса Ариэля", — пишет издание.Тело было найдено на берегу озера Сестрорецкий Разлив.Ранее региональные СМИ сообщали, что известный петербургский патологоанатом пропал в Сестрорецке, не вернувшись домой после утренней прогулки. Возле озера Сестрорецкий Разлив были обнаружены личные вещи и велосипед Ариэля.Поисками мужчины занимались волонтеры и сотрудники МЧС.Борис Михайлович Ариэль – заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук, профессор. Он возглавлял отдел в Санкт-Петербургском НИИ фтизиопульмонологии, в который пришел в 1981 году. Кроме того, Ариэль работал в петербургском патологоанатомическом бюро. Ученый опубликовал более 350 научных работ, в медицинских кругах его часто называли самым известным патологоанатомом Петербурга.

