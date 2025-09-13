https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке - РИА Новости, 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T03:49:00+03:00
2025-09-13T03:49:00+03:00
2025-09-13T03:49:00+03:00
камчатка
геннадий красников
российская академия наук
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580064_0:122:3206:1925_1920x0_80_0_0_04cbe6991c45a43146dc29a24546ffa9.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца. Самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов по ШСИ-17 зафиксированы на юге Камчатки - на мысе Лопатка - от землетрясения 7 сентября. А сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 4 сентября с магнитудой 5,2. "Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято", - сказал ученый. При этом на севере и юге Камчатки определенное напряжение осталось, там возможны новые землетрясения "в какой-то перспективе", добавил ученый.
https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html
камчатка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580064_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_06c7a34ad997ae2f8b5b3751c1ebc42a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, геннадий красников, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия, Происшествия
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
Глава РАН Красников: афтершоки на Камчатке могут продолжаться до полугода
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
На Камчатке
30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца.
Самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов по ШСИ-17 зафиксированы на юге Камчатки - на мысе Лопатка - от землетрясения 7 сентября. А сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 4 сентября с магнитудой 5,2.
"Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято", - сказал ученый.
При этом на севере и юге Камчатки определенное напряжение осталось, там возможны новые землетрясения "в какой-то перспективе", добавил ученый.