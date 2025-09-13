https://ria.ru/20250913/aftershoki-2041591278.html

Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке

Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке - РИА Новости, 13.09.2025

Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке

Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T03:49:00+03:00

2025-09-13T03:49:00+03:00

2025-09-13T03:49:00+03:00

камчатка

геннадий красников

российская академия наук

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035580064_0:122:3206:1925_1920x0_80_0_0_04cbe6991c45a43146dc29a24546ffa9.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца. Самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов по ШСИ-17 зафиксированы на юге Камчатки - на мысе Лопатка - от землетрясения 7 сентября. А сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 4 сентября с магнитудой 5,2. "Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято", - сказал ученый. При этом на севере и юге Камчатки определенное напряжение осталось, там возможны новые землетрясения "в какой-то перспективе", добавил ученый.

https://ria.ru/20250913/zemletrjasenie-2041587778.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, геннадий красников, российская академия наук, россия, происшествия