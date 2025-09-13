Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
03:49 13.09.2025
Глава РАН прокомментировал ситуацию с афтершоками на Камчатке
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца. Самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов по ШСИ-17 зафиксированы на юге Камчатки - на мысе Лопатка - от землетрясения 7 сентября. А сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 4 сентября с магнитудой 5,2. "Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято", - сказал ученый. При этом на севере и юге Камчатки определенное напряжение осталось, там возможны новые землетрясения "в какой-то перспективе", добавил ученый.
камчатка, геннадий красников, российская академия наук, россия, происшествия
Камчатка, Геннадий Красников, Российская академия наук, Россия, Происшествия
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Извержение вулкана Ключевская Сопка в Камчатском крае. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Афтершоки землетрясения на Камчатке, которое произошло в июле, могут продолжаться до полугода, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Однако уровень сейсмической активности на Камчатке остается экстремально высоким спустя полтора месяца.
Самые сильные сотрясения интенсивностью 5 баллов по ШСИ-17 зафиксированы на юге Камчатки - на мысе Лопатка - от землетрясения 7 сентября. А сильнейшим афтершоком за неделю стало землетрясение 4 сентября с магнитудой 5,2.
"Сейчас мы видим, что в течение полугода могут еще наблюдаться афтершоки, но основное напряжение на участке примерно 500-600 километров снято", - сказал ученый.
При этом на севере и юге Камчатки определенное напряжение осталось, там возможны новые землетрясения "в какой-то перспективе", добавил ученый.
Камчатка Геннадий Красников Российская академия наук Россия Происшествия
 
 
