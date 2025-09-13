https://ria.ru/20250913/aeroport-2041604993.html

Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара

Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 13.09.2025

Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара

Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград,... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T08:35:00+03:00

2025-09-13T08:35:00+03:00

2025-09-13T08:35:00+03:00

туризм

краснодар

россия

анапа

андрей никитин (политик)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg

КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе. "Безусловно, открытие аэропорта в столице Кубани позитивно скажется на развитии туризма не только в регионе, но и в целом на юге страны. Кто-то отказывался от перелетов из-за сложной логистики, кто-то сокращал их число. Сейчас для туризма, как курортного, так и делового, преград нет", - рассказал агентству Старостин. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250913/reysy-2041590702.html

https://ria.ru/20250911/aeroport-2041304075.html

краснодар

россия

анапа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, россия, анапа, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот