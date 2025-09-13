Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:35 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/aeroport-2041604993.html
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 13.09.2025
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара
Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:35:00+03:00
2025-09-13T08:35:00+03:00
туризм
краснодар
россия
анапа
андрей никитин (политик)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе. "Безусловно, открытие аэропорта в столице Кубани позитивно скажется на развитии туризма не только в регионе, но и в целом на юге страны. Кто-то отказывался от перелетов из-за сложной логистики, кто-то сокращал их число. Сейчас для туризма, как курортного, так и делового, преград нет", - рассказал агентству Старостин. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250913/reysy-2041590702.html
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041304075.html
краснодар
россия
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98781161af400e115e788e1a30cdefa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, россия, анапа, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Туризм, Краснодар, Россия, Анапа, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара

Старостин: открытие аэропорта Краснодара положительно скажется на туризме

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин.
Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября.
Самолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Аэропорт Краснодара обсуждает возобновление международных рейсов
Вчера, 03:27
ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе.
"Безусловно, открытие аэропорта в столице Кубани позитивно скажется на развитии туризма не только в регионе, но и в целом на юге страны. Кто-то отказывался от перелетов из-за сложной логистики, кто-то сокращал их число. Сейчас для туризма, как курортного, так и делового, преград нет", - рассказал агентству Старостин.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В АТОР оценили влияние открытия аэропорта Краснодара на турпоток в Крым
11 сентября, 19:45
 
ТуризмКраснодарРоссияАнапаАндрей Никитин (политик)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Аэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала