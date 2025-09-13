https://ria.ru/20250913/aeroport-2041604993.html
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара - РИА Новости, 13.09.2025
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара
Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград,... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T08:35:00+03:00
2025-09-13T08:35:00+03:00
2025-09-13T08:35:00+03:00
туризм
краснодар
россия
анапа
андрей никитин (политик)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_0:366:2991:2048_1920x0_80_0_0_9d9e96af9d440953314efb40122e3921.jpg
КРАСНОДАР, 13 сен - РИА Новости. Открытие аэропорта Краснодара позитивно скажется на туризме не только Кубани, но и всего Юга России, теперь для курортного и делового туризма нет преград, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аэропортового холдинга "Аэродинамика", в который входит аэропорт Краснодара, Алексей Старостин. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. ООО "Аэродинамика" - один из крупнейших аэропортовых холдингов России, объединяющий аэропорты в Краснодаре, Сочи и Анапе. "Безусловно, открытие аэропорта в столице Кубани позитивно скажется на развитии туризма не только в регионе, но и в целом на юге страны. Кто-то отказывался от перелетов из-за сложной логистики, кто-то сокращал их число. Сейчас для туризма, как курортного, так и делового, преград нет", - рассказал агентству Старостин. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250913/reysy-2041590702.html
https://ria.ru/20250911/aeroport-2041304075.html
краснодар
россия
анапа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041234939_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_98781161af400e115e788e1a30cdefa1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодар, россия, анапа, андрей никитин (политик), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот
Туризм, Краснодар, Россия, Анапа, Андрей Никитин (политик), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот
Гендиректор "Аэродинамики" высказался об открытии аэропорта Краснодара
Старостин: открытие аэропорта Краснодара положительно скажется на туризме