Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге

Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге - РИА Новости, 12.09.2025

Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" стартовали только сегодня, но уже наделали шума в Европе. Больше всего возмущаются Польша с Прибалтикой. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" стартовали только сегодня, но уже наделали шума в Европе. Больше всего возмущаются Польша с Прибалтикой. О том, чем так маневры союзников взбудоражили НАТО, — в материале РИА Новости."Готовы ко всему"Уже несколько месяцев западные СМИ и политики пугают своих граждан некоей "российской угрозой". Однако в Кремле подчеркивают: это плановые учения. И они не нацелены против кого-либо."Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Основная тема — защита территории совместной региональной группировкой войск. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, предстоит отработать следующее:Помимо этого, добавил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин, союзники уделят внимание "планированию применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник"."Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — отметил министр."Орешник" российские власти обещали разместить в Белоруссии уже к концу года.Это давно беспокоит Запад. Москва даже после приостановки участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности не размещала подобные вооружения на западе страны, указывает военный эксперт Алексей Леонков."Владимир Путин, когда говорил об этом, подчеркивал, что мы их развернем лишь в ответ на действия Европы. Но выясняется, что еще во времена Шольца было подписано соглашение о размещении на территории Германии системы Typhon, способной запускать как противоракеты, так и непосредственно ракеты средней дальности", — поясняет он.Закрывают границыУчения масштабные — хотя точная численность задействованных военнослужащих не разглашалась. При этом маневры подпадают под категорию наблюдаемых в соответствии с Венским документом по безопасности, подчеркнул Хренин. Странам-подписантам направили соответствующие приглашения.Тем не менее в Варшаве решили полностью закрыть границу с Белоруссией — на неопределенный срок. К слову, "Запад-2025" продлится до 16 сентября.По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе возникла очередь из почти двух тысяч автомобилей.Примеру Варшавы последовала и Рига, пусть и менее радикально: Латвия с 18:00 четверга на неделю закрыла воздушное пространство вблизи юго-восточной границы.И все это — даже несмотря на перенос маневров вглубь страны."Эти учения давно набили оскомину Западу, — говорит Леонков. — Еще в 2017-м там твердили, что, мол, Россия с Белоруссией потом эти войска бросят на Сувалкский коридор. Хотя мы ничего не скрываем, всегда приглашаем туда иностранных наблюдателей".Между тем, обвиняя Москву и Минск, страны восточного фланга НАТО активно участвуют во всех учениях альянса. И сценарий порой озвучивают прямо: захват Калининградской области.Сейчас обстановка накалилась еще больше — в свете недавних заявлений Польши о сбитых дронах. Варшава возложила ответственность на Москву, хотя доказательств не представила."К тому же Польша считает Россию агрессором", — уточняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.Попытки сорватьОднако сама Варшава неоднократно устраивала провокации в преддверии учений. В частности, ровно месяц назад там состоялась конференция "Новая Беларусь". По сведениям источника РИА Новости, в закрытой части мероприятия, помимо беглых белорусских оппозиционеров, принимали участие сотрудники СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки. Среди прочего там планировали обсудить, как сорвать маневры.Еще одна тема: попытки помешать размещению в Белоруссии "Орешника".Уже в сентябре в Витебской области белорусские спецслужбы с поличным задержали гражданина Польши за шпионаж, изъяли у него секретные документы по "Западу-2025". В Варшаве открестились от этой истории. Что, впрочем, не помешало премьеру Дональду Туску пригрозить "особыми мерами" в связи с маневрами.Вдобавок, как сообщил накануне замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, власти перебрасывают на границы с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Это решение на фоне подчеркнуто оборонительного характера учений вместе с предыдущими провокациями рискует обострить и без того напряженную обстановку.

