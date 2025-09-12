Рейтинг@Mail.ru
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 12.09.2025 (обновлено: 08:05 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/zapad-2041278538.html
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге - РИА Новости, 12.09.2025
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге
Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" стартовали только сегодня, но уже наделали шума в Европе. Больше всего возмущаются Польша с Прибалтикой. О... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:00:00+03:00
2025-09-12T08:05:00+03:00
безопасность
россия
белоруссия
виктор хренин
дмитрий песков
нато
служба безопасности украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749955237_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d5c735adf8e7f898b1483bebd7765323.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" стартовали только сегодня, но уже наделали шума в Европе. Больше всего возмущаются Польша с Прибалтикой. О том, чем так маневры союзников взбудоражили НАТО, — в материале РИА Новости."Готовы ко всему"Уже несколько месяцев западные СМИ и политики пугают своих граждан некоей "российской угрозой". Однако в Кремле подчеркивают: это плановые учения. И они не нацелены против кого-либо."Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Основная тема — защита территории совместной региональной группировкой войск. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, предстоит отработать следующее:Помимо этого, добавил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин, союзники уделят внимание "планированию применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник"."Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — отметил министр."Орешник" российские власти обещали разместить в Белоруссии уже к концу года.Это давно беспокоит Запад. Москва даже после приостановки участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности не размещала подобные вооружения на западе страны, указывает военный эксперт Алексей Леонков."Владимир Путин, когда говорил об этом, подчеркивал, что мы их развернем лишь в ответ на действия Европы. Но выясняется, что еще во времена Шольца было подписано соглашение о размещении на территории Германии системы Typhon, способной запускать как противоракеты, так и непосредственно ракеты средней дальности", — поясняет он.Закрывают границыУчения масштабные — хотя точная численность задействованных военнослужащих не разглашалась. При этом маневры подпадают под категорию наблюдаемых в соответствии с Венским документом по безопасности, подчеркнул Хренин. Странам-подписантам направили соответствующие приглашения.Тем не менее в Варшаве решили полностью закрыть границу с Белоруссией — на неопределенный срок. К слову, "Запад-2025" продлится до 16 сентября.По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе возникла очередь из почти двух тысяч автомобилей.Примеру Варшавы последовала и Рига, пусть и менее радикально: Латвия с 18:00 четверга на неделю закрыла воздушное пространство вблизи юго-восточной границы.И все это — даже несмотря на перенос маневров вглубь страны."Эти учения давно набили оскомину Западу, — говорит Леонков. — Еще в 2017-м там твердили, что, мол, Россия с Белоруссией потом эти войска бросят на Сувалкский коридор. Хотя мы ничего не скрываем, всегда приглашаем туда иностранных наблюдателей".Между тем, обвиняя Москву и Минск, страны восточного фланга НАТО активно участвуют во всех учениях альянса. И сценарий порой озвучивают прямо: захват Калининградской области.Сейчас обстановка накалилась еще больше — в свете недавних заявлений Польши о сбитых дронах. Варшава возложила ответственность на Москву, хотя доказательств не представила."К тому же Польша считает Россию агрессором", — уточняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.Попытки сорватьОднако сама Варшава неоднократно устраивала провокации в преддверии учений. В частности, ровно месяц назад там состоялась конференция "Новая Беларусь". По сведениям источника РИА Новости, в закрытой части мероприятия, помимо беглых белорусских оппозиционеров, принимали участие сотрудники СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки. Среди прочего там планировали обсудить, как сорвать маневры.Еще одна тема: попытки помешать размещению в Белоруссии "Орешника".Уже в сентябре в Витебской области белорусские спецслужбы с поличным задержали гражданина Польши за шпионаж, изъяли у него секретные документы по "Западу-2025". В Варшаве открестились от этой истории. Что, впрочем, не помешало премьеру Дональду Туску пригрозить "особыми мерами" в связи с маневрами.Вдобавок, как сообщил накануне замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, власти перебрасывают на границы с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Это решение на фоне подчеркнуто оборонительного характера учений вместе с предыдущими провокациями рискует обострить и без того напряженную обстановку.
https://ria.ru/20250907/kornev-2040051603.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749955237_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9ce5961366e4d4e7b8b3baa3b2dbb71d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, белоруссия, виктор хренин, дмитрий песков, нато, служба безопасности украины, министерство обороны украины
Безопасность, Россия, Белоруссия, Виктор Хренин, Дмитрий Песков, НАТО, Служба безопасности Украины, Министерство обороны Украины
Ход Москвы и Минска напугал Польшу: сорок тысяч солдат подняты по тревоге

Леонков: учения "Запад" всегда были открыты для иностранных журналистов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад"
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025" стартовали только сегодня, но уже наделали шума в Европе. Больше всего возмущаются Польша с Прибалтикой. О том, чем так маневры союзников взбудоражили НАТО, — в материале РИА Новости.

"Готовы ко всему"

Уже несколько месяцев западные СМИ и политики пугают своих граждан некоей "российской угрозой". Однако в Кремле подчеркивают: это плановые учения. И они не нацелены против кого-либо.
"Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Основная тема — защита территории совместной региональной группировкой войск. По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, предстоит отработать следующее:
  • отражение ударов средств воздушного нападения противника;
  • ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства;
  • авиационная поддержка войск;
  • борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСовместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Помимо этого, добавил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин, союзники уделят внимание "планированию применения ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".
"Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", — отметил министр.
"Орешник" российские власти обещали разместить в Белоруссии уже к концу года.
Это давно беспокоит Запад. Москва даже после приостановки участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности не размещала подобные вооружения на западе страны, указывает военный эксперт Алексей Леонков.
"Владимир Путин, когда говорил об этом, подчеркивал, что мы их развернем лишь в ответ на действия Европы. Но выясняется, что еще во времена Шольца было подписано соглашение о размещении на территории Германии системы Typhon, способной запускать как противоракеты, так и непосредственно ракеты средней дальности", — поясняет он.

Закрывают границы

Учения масштабные — хотя точная численность задействованных военнослужащих не разглашалась. При этом маневры подпадают под категорию наблюдаемых в соответствии с Венским документом по безопасности, подчеркнул Хренин. Странам-подписантам направили соответствующие приглашения.
Тем не менее в Варшаве решили полностью закрыть границу с Белоруссией — на неопределенный срок. К слову, "Запад-2025" продлится до 16 сентября.
По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, на границе возникла очередь из почти двух тысяч автомобилей.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений "Запад"
Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений "Запад". Архивное фото
Примеру Варшавы последовала и Рига, пусть и менее радикально: Латвия с 18:00 четверга на неделю закрыла воздушное пространство вблизи юго-восточной границы.
И все это — даже несмотря на перенос маневров вглубь страны.
"Эти учения давно набили оскомину Западу, — говорит Леонков. — Еще в 2017-м там твердили, что, мол, Россия с Белоруссией потом эти войска бросят на Сувалкский коридор. Хотя мы ничего не скрываем, всегда приглашаем туда иностранных наблюдателей".
Между тем, обвиняя Москву и Минск, страны восточного фланга НАТО активно участвуют во всех учениях альянса. И сценарий порой озвучивают прямо: захват Калининградской области.
Сейчас обстановка накалилась еще больше — в свете недавних заявлений Польши о сбитых дронах. Варшава возложила ответственность на Москву, хотя доказательств не представила.
"К тому же Польша считает Россию агрессором", — уточняет военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Попытки сорвать

Однако сама Варшава неоднократно устраивала провокации в преддверии учений. В частности, ровно месяц назад там состоялась конференция "Новая Беларусь". По сведениям источника РИА Новости, в закрытой части мероприятия, помимо беглых белорусских оппозиционеров, принимали участие сотрудники СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки. Среди прочего там планировали обсудить, как сорвать маневры.
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкУчения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Учения Боевое братство - 2023 в Брестской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии
Еще одна тема: попытки помешать размещению в Белоруссии "Орешника".
Уже в сентябре в Витебской области белорусские спецслужбы с поличным задержали гражданина Польши за шпионаж, изъяли у него секретные документы по "Западу-2025". В Варшаве открестились от этой истории. Что, впрочем, не помешало премьеру Дональду Туску пригрозить "особыми мерами" в связи с маневрами.
Вдобавок, как сообщил накануне замминистра обороны Польши Цезарий Томчик, власти перебрасывают на границы с Белоруссией и Россией около 40 тысяч военных. Это решение на фоне подчеркнуто оборонительного характера учений вместе с предыдущими провокациями рискует обострить и без того напряженную обстановку.
Десант, состоящий из морских пехотинцев США и эстонского разведывательного подразделения Кайтселиита - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
"Близко к катастрофе". Европа получила тревожный сигнал от США
7 сентября, 08:00
 
БезопасностьРоссияБелоруссияВиктор ХренинДмитрий ПесковНАТОСлужба безопасности УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала