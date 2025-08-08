Рейтинг@Mail.ru
Украина и Польша попытаются сорвать учения "Запад-2025", сообщил источник - РИА Новости, 08.08.2025
03:48 08.08.2025 (обновлено: 09:12 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/ucheniya-2034073072.html
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Украина и Польша вместе с беглыми белорусскими оппозиционерами могут попытаться сорвать стратегические учения Москвы и Минска "Запад-2025", сообщил РИА Новости источник в рядах противников действующей власти в республике.По его данным, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь" и марша по центральным улицам города. На закрытую часть конференции пригласили польские структуры, в частности Службу военной разведки Польши и Агентство разведки, а также представителей зарубежных спецслужб, включая украинские."Будут рассматриваться возможные сценарии проведения провокационных мероприятий "под чужим флагом" на территории Республики Беларусь. Цель — срыв совместных стратегических учений "Запад-25", тем самым подорвав доверие между Минском и Москвой, а вместе с тем создать прецедент для втягивания Республики в военный конфликт", — сказал источник.Отдельно планируется проработка кампаний, направленных на сбор информации через оппозиционные СМИ о перемещении на территорию Белоруссии в рамках учений российских войск, включая их количественный и качественный состав, добавил он.В конце июля начальник Генштаба Вооруженных сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что в сценарии предстоящих в сентябре учений "Запад-2025" нет вопросов наступательной тематики, они носят исключительно оборонительный характер.Глава Минобороны страны Виктор Хренин ранее объявил о решении снизить параметры учений и перенести основные маневры вглубь республики от западных границ. Позже помощник главы ведомства Валерий Ревенко пояснил, что планируется снизить численность участников почти вдвое.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание СБУ в Киеве
Здание СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Британия планирует антироссийскую диверсию с танкерами, узнала СВР
4 августа, 14:52
 
