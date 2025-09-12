https://ria.ru/20250912/zadanie-2041338236.html
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания - РИА Новости, 12.09.2025
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T02:43:00+03:00
2025-09-12T02:43:00+03:00
2025-09-12T11:01:00+03:00
общество
россия
владивосток
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28e27347bd9c74f118f5d57b31e10cf4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа", — рассказал он в интервью агентству на полях Восточного экономического форума.Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. Так, на выполнение домашнего задания должно уходить: Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребенка, отметил Кравцов.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250909/minprosveschenie-2040572201.html
https://ria.ru/20250907/zadanie-2040230738.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4ae3b0aa00c621112ab78b86474efdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владивосток, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владивосток, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Кравцов: школьники должны выполнять домашнее задание не более 3,5 часа