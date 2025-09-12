Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
02:43 12.09.2025 (обновлено: 11:01 12.09.2025)
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания - РИА Новости, 12.09.2025
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания
Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа", — рассказал он в интервью агентству на полях Восточного экономического форума.Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. Так, на выполнение домашнего задания должно уходить: Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребенка, отметил Кравцов.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером мероприятия.
Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания

Кравцов: школьники должны выполнять домашнее задание не более 3,5 часа

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШкольница выполняет домашнее задание
Школьница выполняет домашнее задание - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Школьница выполняет домашнее задание. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
"Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа", — рассказал он в интервью агентству на полях Восточного экономического форума.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Минпросвещения определило единое время для изучения каждого предмета
9 сентября, 03:41
Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. Так, на выполнение домашнего задания должно уходить:
  • не более одного часа — в первом классе;
  • не более 1,5 — в 2-3-м;
  • не более двух — в 4-5-м;
  • не более 2,5 — в 6-8-м;
  • не более 3,5 — в 9-11-м.
Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребенка, отметил Кравцов.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером мероприятия.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
В Минпросвещении прокомментировали идею отмены домашнего задания в школах
7 сентября, 02:37
 
