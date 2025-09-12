https://ria.ru/20250912/zadanie-2041338236.html

Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания

Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания - РИА Новости, 12.09.2025

Минпросвещения определило время на выполнение домашнего задания

Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T02:43:00+03:00

2025-09-12T02:43:00+03:00

2025-09-12T11:01:00+03:00

общество

россия

владивосток

сергей кравцов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374050_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28e27347bd9c74f118f5d57b31e10cf4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Школьники должны тратить на выполнение домашнего задания по всем предметам максимум 3,5 часа, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. "Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности выполнения 3,5 часа", — рассказал он в интервью агентству на полях Восточного экономического форума.Помимо максимального единого времени, определены нормы для каждого класса. Так, на выполнение домашнего задания должно уходить: Все рекомендации и нормы согласованы с Роспотребнадзором, а также учитывают возраст каждого ребенка, отметил Кравцов.Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250909/minprosveschenie-2040572201.html

https://ria.ru/20250907/zadanie-2040230738.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владивосток, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет, социальный навигатор, сн_образование