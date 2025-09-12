Мужчина в костюме человека-паука пришел на выборы в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами визита необычного избирателя опубликован в соцсетях.
На кадрах, опубликованных в соцсетях "ВКонтакте" в группе "Новгородчина", видно, что новгородец в костюме человека-паука пришел на избирательный участок в гимназии №2 Великого Новгорода и проголосовал. Когда он вышел, его встретили еще два новгородца в костюмах человека-паука, к ним подбежали школьники, чтобы сфотографироваться.
Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках, для этого надо было предварительно подать заявление через Госуслуги. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек.
На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР).
Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.