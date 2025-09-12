https://ria.ru/20250912/vybory-2041499813.html

Мужчина в костюме человека-паука пришел на выборы в Новгородской области

Мужчина в костюме человека-паука пришел на выборы в Новгородской области - РИА Новости, 12.09.2025

Мужчина в костюме человека-паука пришел на выборы в Новгородской области

Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами визита необычного избирателя опубликован в соцсетях. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:57:00+03:00

2025-09-12T15:57:00+03:00

2025-09-12T15:57:00+03:00

россия

новгородская область

великий новгород

александра дронова

ольга ефимова

единая россия

кпрф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041499284_0:186:350:383_1920x0_80_0_0_c47b7d8455564fbf91b66bff7daed7f0.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области, видеоролик с кадрами визита необычного избирателя опубликован в соцсетях. На кадрах, опубликованных в соцсетях "ВКонтакте" в группе "Новгородчина", видно, что новгородец в костюме человека-паука пришел на избирательный участок в гимназии №2 Великого Новгорода и проголосовал. Когда он вышел, его встретили еще два новгородца в костюмах человека-паука, к ним подбежали школьники, чтобы сфотографироваться. Досрочное голосование на выборах губернатора Новгородской области проходит три дня: с 12 по 14 сентября. Все участки будут открыты до 20.00 мск. В регионе для избирателей доступно и дистанционное электронное голосование. Впервые новгородцы могут проголосовать на выборах губернатора Новгородской области в Москве на 14 экстерриториальных избирательных участках, для этого надо было предварительно подать заявление через Госуслуги. В выборах смогут принять участие более 470 тысяч человек. На пост губернатора региона претендуют пять зарегистрированных кандидатов: врио губернатора региона Александр Дронов ("Единая Россия"), Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") и Алексей Чурсинов (ЛДПР). Кроме того, на территории Новгородской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления в 15 муниципальных округах, в том числе в 11 вновь образованных муниципальных округах. Всего замещению подлежат 222 мандата. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250912/moskva-2041458407.html

https://ria.ru/20250912/tsik-2041401293.html

россия

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, новгородская область, великий новгород, александра дронова, ольга ефимова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования — 2025, политика